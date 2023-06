Uitbaters Antwerps restaurant belaagd nadat bekende youtuber hun zoon onterecht linkt aan fatale ontgroening

zaak-Sanda DiaSlechte recensies, valse reserveringen en anonieme telefoontjes waarin hun zoon wordt uitgescholden voor moordenaar. De uitbaters van een toprestaurant in Antwerpen worden sinds de uitspraak in de zaak van de Leuvense studentenclub Reuzegom, die ging om de noodlottige ontgroening van Sanda Dia, belaagd omdat hun zoon lid was van die club. Hun zoon was daar echter niet bij aanwezig en is niet vervolgd, laat staan veroordeeld.

De advocaat van het stel, Wim De Colvenaer, heeft intussen gerechtelijke stappen ondernomen. ,,Mijn cliënten hebben 25 jaar hard gewerkt voor hun restaurant en kregen altijd positieve recensies, tot vorige week. Na de uitspraak in de zaak-Reuzegom riep een anoniem Instagram-account ineens op het restaurant te boycotten. Hun zoon en hun horecazaak werden ook genoemd in een video van youtuber Acid, gevolg: massaal veel negatieve recensies en valse reserveringen, waardoor ze het online reserveringssysteem moesten uitschakelen.’’

De advocaat diende een klacht in tegen het anonieme Instagram-account en stuurde woensdagavond ook een ingebrekestelling naar Acid, een in België bekende youtuber en vriend van Enzo Knol. YouTube heeft zijn video intussen offline gehaald en zijn account tijdelijk opgeschort. ,,We gaan mensen exposen!’’, zei Acid in de bewuste video. Hij richtte zijn pijlen op de verdachten in de zaak-Sanda Dia, die in 2018 stierf bij een uit de hand gelopen ontgroening. Achttien beklaagden, allemaal lid van Reuzegom, werden vorige week schuldig bevonden en veroordeeld tot werkstraffen tot 300 uur en 400 euro boete. Een te lage straf, vond de youtuber.

Moordenaar

Advocaat De Colvenaer bekijkt of er iets strafrechtelijk tegen Acid ondernomen kan worden. ,,De slinger is volledig doorgeslagen. Mijn cliënten krijgen anonieme telefoontjes waarin hun zoon voor moordenaar wordt uitgescholden. Ze krijgen de grootste bagger over zich heen, terwijl ze helemaal niets met die zaak-Reuzegom te maken hebben. Dit moet gewoon stoppen. Die mensen zitten volledig in zak en as en overwegen zelfs om hun zaak tijdelijk te sluiten.’’

Sammy Mahdi, voorzitter van de Belgische politieke partij CD&V, reageerde donderdagnacht op het nieuws dat Acid de namen van een aantal Reuzegommers bekend had gemaakt, ook al hadden die niet allemaal iets te maken met de zaak-Sanda Dia. Terloops bekritiseerde hij ‘de journalistiek’ omdat media de anonimiteitsregels niet consequent zouden toepassen. ,,Je moet mij eens een keer uitleggen hoe het komt dat er een heksenjacht georganiseerd wordt op Acid, terwijl hij niets anders doet dan wat de journalistiek dagelijks doet’’, zegt Mahdi.

Pol Deltour van de Vlaamse Vereniging van Journalisten, betreurt dat CD&V-voorzitter Sammy Mahdi ‘de media mee in bad sleurt’. Volgens Deltour geeft Mahdi ‘de indruk dat de media samen met justitie deel zijn van een soort klassecomplot om de mensen van Reuzegom te beschermen’. ,,Het is vrij correct wat de media in deze zaak hebben gedaan. De berichtgeving was erg uitgebreid, je kunt niet zeggen dat de pers in een complot zit om de zaak toe te dekken. Ook aan het arrest zelf is veel aandacht besteed.’’

Deltour zegt de kritiek dat de media niet altijd even consequent zijn ‘ergens wel te begrijpen’. Maar dat de veroordeelden in de zaak-Sanda Dia niet bij naam genoemd worden, is volgens hem niet uitzonderlijk. ,,Bovendien hebben alle ‘mainstream media’ hier los van elkaar de keuze gemaakt om geen namen te noemen. Dat bewijst dat hierover is nagedacht.’’

Dat de rechters ‘vrij milde straffen‘ hebben uitgesproken, dat het om jonge mensen gaat die een tweede kans verdienen en dat het geen publieke figuren zijn, zijn volgens Deltour zaken die door media in overweging genomen zijn. ,,Dit was hier een heel redelijke keuze.’’

Veroordeling

De rechter legde vorige week achttien studenten werkstraffen en boetes op voor hun betrokkenheid bij de fatale ontgroening, vijf jaar geleden. De leden van studentenvereniging Reuzegom onderwierpen de toen 20-jarige Sanda Dia dertig uur lang aan allerlei vernederingen en ontberingen. Hij liet uiteindelijk onderkoeld en vergiftigd het leven.

Aspirant-ingenieur Dia wilde vijf jaar geleden lid worden van hun Leuvense studentendispuut Reuzegom en moest daarvoor allerlei mensonterende dingen doen. De nieuwkomers moesten in de decemberkou in een zelf gegraven put gaan zitten en liters zoute vissaus drinken terwijl er emmers ijskoud water over hen heen werden gegooid. Dia raakte bewusteloos, werd na een uur zwaar onderkoeld en met een zoutvergiftiging uit de put gehaald en enkele uren later naar het ziekenhuis gebracht. Daar stierf hij twee dagen later door orgaanfalen.

Tegen de Reuzegommers waren gevangenisstraffen geëist, maar het Antwerpse hof van beroep vindt hen niet schuldig aan de zwaarste aanklachten. Zo is vissaus in principe niet giftig en hebben ze dus geen schadelijke stoffen toegediend, zoals het OM hun aanrekende. Het hof houdt het daarom bij werkstraffen en boetes, voor onder meer dood door schuld en ‘onterende behandeling’. De voorzitter, de ontgroeningsleider ofwel ‘schachtentemmer’ en een buitengewoon actieve ontgroener krijgen de hoogst mogelijke taakstraf van 300 uur.

De fataal afgelopen ‘studentendoop’ wekte grote verontwaardiging in België. De Reuzegommers, veelal uit welgestelde kringen, bleken nadat Dia naar het ziekenhuis was gebracht alle sporen te hebben gewist en berichten over de gebeurtenissen op hun telefoons te hebben gewist. Velen namen dure advocaten in de arm die de rechtszaak naar de zin van de nabestaanden van Dia soms bijvoorbeeld onwenselijk rekten.

