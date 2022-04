Uitbraak coronavirus in Sjanghai lijkt te stabiliseren

Hulporgani­sa­tie: minstens 168 doden bij oplaaiend stammenge­weld in Darfur

Bij gevechten tussen rivaliserende bevolkingsgroepen in de Soedanese regio Darfur zijn zondag minstens 168 mensen gedood. Een onafhankelijke hulporganisatie stelt dat de slachtoffers vielen in het westen van de regio, in een gebied dat Kreinik heet. Het was een van de bloedigste botsingen in het land van de afgelopen jaren.

25 april