Uitdelen hulpgoederen mondt uit in chaos: zeker 85 doden en ruim 300 gewonden in Jemen

vijf vragen Dit is waarom twee militaire kemphanen Soedan plots in vuur en vlam zetten

Maanden van toenemende spanningen tussen rivaliserende strijdkrachten zijn plotseling omgeslagen in een oorlog om de controle over een van de grootste landen in Afrika. Bij geweld tussen paramilitairen en het reguliere leger in Soedan zijn al 56 doden gevallen, onder wie drie stafleden van de Verenigde Naties. Waar gaat het conflict om in het 46 miljoen inwoners tellende land in het noordoosten van Afrika?