Uitgedroogde koala drinkt water van asfalt: ‘Hij was te dorstig en wilde niet weg’

videoDoor de allesvernietigende bosbranden die Australië de afgelopen tijd teisterden zijn naar schatting een miljard dieren omgekomen waaronder ontelbare koala's. Nu sprake is van de eerste regenbuien, haasten uitgedroogde buidelberen zich naar plekken waar water beschikbaar is. De Australische Pamela Schramm trof in de deelstaat New South Wales een wel heel dorstig exemplaar aan op het asfalt van een autoweg. Het dier likte, met gevaar voor eigen leven, druppels op die op het wegdek waren blijven staan.

Schramm, die vertederende foto's en bewegende beelden maakte van haar ontmoeting met de koala, deed op Facebook een dringende oproep aan automobilisten goed te letten op wilde dieren die vanwege de droogte gaan drinken op plekken waar dat gevaarlijk kan zijn. ‘Wees toch vooral voorzichtig nu’, aldus de Australische die aanvankelijk dacht dat het om een gewonde koala ging. Aan de Australische editie van Daily Mail vertelde Schramm dat ze, na uit haar auto te zijn gestapt, vreesde voor het leven van het dier. ,,Want de koala bewoog amper.”

Eenmaal dichterbij gekomen, zag ze dat de koala water aan het oplikken was dat tussen het met bitumen bedekte grind was blijven staan. ,,Een poging om het dier naar een veiligere plek te bewegen, lukte op geen enkele manier. Deze koala was gewoon te dorstig en bleef in opperste concentratie drinken. Soms keek het dier even naar ons om vervolgens weer onverstoorbaar door te gaan.”

Schramm nam voor hulp contact op met een wildverzorger in het gebied. Toen die eenmaal op de plek was gearriveerd, bleek de koala naast de snelweg zelfstandig in een boom te zijn geklommen. Op beelden van de koala, die inmiddels de hele wereld over gaan, is volgens de vrouw te zien dat de koala het verder goed maakt. ,,De wildverzorger heeft dat tegen mijn gezegd.”

‘Functioneel uitgestorven’

Door de bosbranden is ongeveer 80 procent van het leefgebied van de koala's verdwenen. Mogelijk is het al te laat om het voortbestaan van de geliefde klimmer te redden. Volgens Deborah Tabart van de Australian Koala Foundation is de diersoort ‘functioneel uitgestorven’.

De organisatie schat dat de afgelopen twee maanden meer dan duizend buidelberen de dood vonden tijdens de bosbranden in New South Wales en Queensland. En zelfs wanneer de dieren de natuurramp heelhuids zijn doorgekomen, worden ze in hun bestaan bedreigd. Hun habitat is door de bosbranden enorm klein geworden en het duurt maanden voordat de eucalyptus, hun voornaamste voedingsbron, weer aangroeit. Bovendien is er momenteel nog te weinig regen waardoor de leefomstandigheden voor de dieren nog moeilijker worden.

Er zouden hooguit 80.000 koala’s in de vrije natuur overblijven waardoor de diersoort als functioneel uitgestorven kan worden beschouwd. ‘Functioneel uitgestorven’ verwijst naar een diersoort waarvan de populatie is gedaald tot het punt waarop ze niet langer een belangrijke rol kan spelen in het ecosysteem en voldoende jongen kan voortbrengen. Inmiddels zijn, ook in Nederland, inzamelingsacties begonnen voor noodhulp aan dieren die zijn getroffen door de bosbranden in Australië.

Volledig scherm De dorstige koala © PAMELA SCHRAMM via REUTERS

Volledig scherm Het dier bleef onverstoorbaar drinken © PAMELA SCHRAMM via REUTERS