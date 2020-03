Uitgeputte verpleegster ontroert met aangrijpende foto op Instagram: 'Ik ben bang’

Een Italiaanse verpleegster heeft in een aangrijpend bericht op Instagram onthuld hoe zwaar het is om in een ziekenhuis te werken in tijden van het alsmaar oprukkende coronavirus. ,,Ik ben bang en moe, maar ik draag mijn steentje bij”, schrijft Alessia Bonari bij een foto van de blauwe plekken die haar slechte beschermingsbril op haar gezicht hebben achtergelaten.

Het openhartige verhaal van Bonari is in twee dagen tijd al bijna 800.000 keer geliket en maakt heel wat los op sociale media. Ze omschrijft dat ze tijdens haar uitputtende diensten zes uur lang niet naar het toilet kan of iets kan eten omdat ze in beschermende kleding loopt om besmetting met het coronavirus tegen te gaan. Daarvoor is ze doodsbang, zo vertelt ze in alle eerlijkheid.

Uitgeput

,,Ik ben bang dat het masker dat ik draag niet voldoende aansluit op mijn gezicht en dat ik mezelf misschien al per ongeluk met vuile handschoenen heb aangeraakt”, valt te lezen. ,,Ik ben fysiek moe. Het materiaal dat ons moet beschermen is slecht, mijn laboratoriumjas maakt me aan het zweten en als ik eenmaal ben aangekleed kan ik zes uur lang niet meer naar het toilet of iets drinken.”

Niet alleen fysiek, maar ook mentaal is Bonari uitgeput. Het maken van overuren is de afgelopen weken eerder regel dan uitzondering. ,,Maar dat belet ons niet om ons werk te doen zoals altijd. Ik zal blijven zorgen voor mijn patiënten, omdat ik trots ben op mijn werk en het heel graag doe.”

Veel reacties

De Italiaanse richt zich tot iedereen die zich betrokken voelt bij het coronavirus. ,,Ik vraag aan iedereen die dit leest om onbaatzuchtig te zijn en thuis te blijven. En zo die mensen te beschermen die het meest kwetsbaar zijn”, aldus Bonari. ,,Wij, jonge mensen, zijn niet immuun voor het coronavirus. Ook wij kunnen ziek worden. Of erger. Ik heb niet de luxe dat ik terug kan naar mijn in quarantaine geplaatste huis. Ik moet werken en mijn steentje bijdragen. Doen jullie dat ook. Alsjeblieft.”

Alessia Bonari wordt al dagen overladen met vele positieve reacties en hartverwarmende steunbetuigingen. Al 20.000 Instagramgebruikers staken de jonge vrouw een hart onder de riem en bedankten haar voor haar inzet. ,,Je bent een voorbeeld”, klinkt het onder meer. ,,Voor het land en de hele mensheid. Ik stuur je een dikke knuffel.”

Overbelasting

Het verhaal van Bonari komt niet uit de lucht vallen. Het risico op overbelasting van de zorgcapaciteit in landen als Italië is hoog. Zonder krachtige maatregelen tegen de pandemie zal de capaciteit van de intensive cares in de meeste landen ruimschoots tekortschieten, gezien het aantal IC-plekken dat tegen het eind van deze maand beschikbaar zal zijn in ziekenhuizen. In delen van Italië is het zorgsysteem al ‘verzadigd‘.

De impact van een snelle groei van het aantal besmette patiënten op ziekenhuizen en andere medische instellingen verschilt per land, afhankelijk van het niveau van voorbereiding en de mogelijkheid het aantal IC-bedden snel op te schalen, aldus experts.

Het wordt steeds waarschijnlijker dat het virus zich verder gaat verspreiden. Zaak is de opmars te vertragen. Sommige laboratoria geven aan dat ze een ernstig tekort hebben aan diagnosemateriaal. In Italië is het officiële aantal sterfgevallen sterk gestegen. Meer dan 800 patiënten zijn nu overleden aan de ziekte.