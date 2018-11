Uitvaartondernemer verliest dode baby op autoweg in Australië

Een uitvaartonderneming in Australië is in opspraak geraakt omdat ze bij het vervoeren van een dode baby het lichaampje onderweg is verloren. De baby is mogelijk bij het wisselen van chauffeur op het dak van de auto gelegd en daarna vergeten. Wegwerkers vonden later de dode baby aan de kant van de weg.