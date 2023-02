Uitzonderlijke winterdroogte in Frankrijk: langste periode zonder neerslag ooit gemeten

Frankrijk beleeft de langste winterperiode zonder noemenswaardige regen ooit gemeten. Volgens weerdienst Météo France viel er sinds 21 januari over het hele land minder dan 1 millimeter per dag, waardoor de bodem uitzonderlijk uitgedroogd is voor de tijd van het jaar. Het vorige droogterecord stamt uit de winter van 1989, toen het 22 dagen droog was.

Dinsdag zag Frankrijk voor de 31ste dag op rij geen noemenswaardige regen. Dat aantal neerslagvrije dagen is in Franse winters ‘nooit eerder gezien’ sinds het bijhouden van de neerslagrecords in 1959, aldus de nationale weerdienst. Bovendien wordt hiermee ook het droogterecord van de lente van 2020 gebroken. Aan de regenvrije periode komt woensdag naar verwachting een einde: dan gaat het in het zuiden regenen.

Bijkomend probleem is dat er in de bergen ook minder sneeuw ligt dan normaliter in deze tijd. De periode van september tot maart is cruciaal voor het aanvullen van de watervoorraden uit gesmolten sneeuw, aldus de weerdienst. Daarnaast is het in Frankrijk al twaalf maanden op rij warmer dan gemiddeld. Het is de eerste keer sinds het begin van de temperatuurregistratie in 1947 dat zo’n lange reeks van bovennormale maandelijkse gemiddelde temperaturen werd gemeten.

Geen water uit de kraan, mislukte oogsten

Normaal gesproken zijn winters natter dan de lente. De winter is dan ook cruciaal voor het aanvullen van de grondwaterniveaus - wat voor Frankrijk op dit moment nog eens extra belangrijk is, omdat het land al sinds de zomer van 2021 gebukt gaat onder een langdurige droogte. Sinds augustus 2021 is er in alle maanden behalve december 2021, juni 2022 en september 2022 te weinig regen gevallen. In juli 2022 viel in Frankrijk bijvoorbeeld 80 procent minder neerslag dan normaal. En ook het voorjaar was relatief droog.

Volledig scherm Een deel van het gedeeltelijk droge Montbel-meer in zuid-Frankrijk, op 21 februari 2023. © AFP

Meerdere Europese landen kampten afgelopen zomer met droogte, maar met name Frankrijk was zwaar getroffen, met droogstaande rivieren, heftige bosbranden en beperkingen in bepaalde gebieden. Eind augustus 2022 kwam daardoor in meer dan honderd Franse gemeenten geen water meer uit de kraan. In het overgrote deel van het land golden waterrestricties. De bosbranden - afgelopen jaar in heel Europa een recordhoeveelheid sinds het begin van de metingen in 2006 - leidden in Frankrijk tot vele evacuaties.

De droogte had daarnaast veel impact op zowel de landbouw als de energievoorziening. Door de watertekorten konden kerncentrales en waterkrachtcentrales minder stroom opwekken, wat zorgde voor stijgende elektriciteitsprijzen. Zo konden kerncentrales niet altijd op volle kracht draaien omdat ze hun warmte niet goed kwijt konden door gebrek aan koelwater.

Volledig scherm De volledig droge rivierbedding van de Franse rivier Issole in het zuidoostelijke Flassans-sur-Issole, 21 februari 2023. © AFP

Opwarming: steeds meer droogte

Door de opwarming van de aarde is de verwachting dat elke twintig jaar zo’n droge zomer als deze voorbije zomer voorkomt. De door mens veroorzaakte klimaatverandering maakt de kans op droogte op het noordelijk halfrond ‘meer dan twintig keer zo groot’, zo concludeerde een team van internationale wetenschappers van de World Weather Attribution (WWA), waar ook het Nederlandse KNMI aan meewerkt, eind vorig jaar.

In heel Europa was het afgelopen jaar warm, het was het op één na warmste jaar ooit. Frankrijk, het VK, Spanje en Italië noteerden allemaal nieuwe recordhoogtes van de gemiddelde jaartemperatuur. De opwarming van de aarde gaat in Europa sneller dan het landelijk gemiddelde. Maar ook mondiaal werden er afgelopen jaar records gebroken: juli 2022 was wereldwijd een van de drie warmste ooit gemeten. Frankrijk kende eind oktober vorig jaar nog zomerse temperaturen.

Naast Frankrijk loopt in Europa vooral Spanje veel gevaar door droogte. De waterreserves zitten daar momenteel op 50,7 procent van de capaciteit, tegen een gemiddelde van 60,8 procent over de afgelopen tien jaar. In het land gelden vanwege de droogte op dit moment - in de winter - diverse waterrestricties. Zo mag drinkwater niet gebruikt worden om de buitenkant van huizen of auto’s te wassen, of om zwembaden te vullen.

Volledig scherm De droogstaande bedding van de Huveaune-rivier nabij Saint-Zacharie in het Zuidoosten van Frankrijk op 21 februari 2023. © AFP