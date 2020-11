Uniek proces: ambassadeur Vaticaan beschuldigd van betasten mannenbillen

Pijnlijk

De voormalige en inmiddels gepensioneerde ambassadeur ontkent ooit seksuele bedoelingen te hebben gehad. ,,Mijn cliënt raakt mensen graag aan. Zonder bijbedoelingen. Er is hier sprake van over-interpretatie van het contact. Dit is erg pijnlijk. Mijn cliënt kan niet wachten op de rechtszaak zodat hij het allemaal kan uitleggen”, aldus advocaat Solange Doumic.



De diplomatieke onschendbaarheid van de toenmalige Vaticaanse ambassadeur in Frankrijk werd in juli 2019 opgeheven. Volgens de advocaat van slachtoffer Benjamin Guy wordt het een historisch proces. ,,Voor zover ik weet, is er in Frankrijk nooit een ambassadeur berecht”, zegt hij in de Franse media.



,,Luigi Ventura heeft een carrière van meer dan veertig jaar”, zegt Benjamin Guy. ,,We willen met dit proces vooral een signaal afgeven. Zelfs als je machtig bent, zelfs als je beschermd wordt door immuniteit of door je geld, kun je nog steeds, een jaar, twee jaar later, voor de rechter worden gedaagd om voor je daden verantwoording af te leggen.”