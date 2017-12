Unieke beelden: Noors prinsesje brengt Beatrix in verlegenheid

Op 9 mei dit jaar was prinses Beatrix te gast op het gala van de Noorse koning Harald en koningin Sonja. In het jaaroverzicht van de Noorse televisiezender NRK TV zien we unieke beelden waarin prinses Beatrix wordt geïnterviewd door de kleinkinderen van het feestvierende koningspaar.