Unieke operatie: 629 afgewezen migranten Aquarius meren aan

videoIn Valencia stonden vanochtend maar liefst 2300 hulpverleners klaar om de 630 door Italië en Malta afgewezen migranten afkomstig van reddingsboot Aquarius te ontvangen. Sinds vorige week zaterdag dobberden ze in de internationale wateren . Zeker zeven vrouwen aan boord zijn zwanger. Nooit eerder ontving Spanje zoveel migranten in één keer.

Vanmorgen rond half zeven stapten de eerste 274 migranten aan land in Spanje. Inmiddels is ook het schip waarmee de migranten zijn gered, de Aquarius, aangekomen in de Spaanse havenstad Valencia. Aan boord bevinden zich 106 migranten.



Later vandaag zal nog een Italiaans marineschip met migranten de haven binnenvaren. Alle 629 migranten werden vorige week door de bemanning van het reddingsschip Aquarius uit de Middellandse zee gered.

De Spaanse autoriteiten gaven de Aquarius toestemming aan te meren in Valencia, nadat Italië en Malta het reddingsschip verboden aan te meren. Het schip zette daarop in gezelschap van de twee Italiaanse vaartuigen, die een deel van de vluchtelingen aan boord namen, koers naar Spanje. De voor de overtocht naar Spanje over drie schepen verdeelde mensen arriveren vandaag in de Oost-Spaanse stad.



Frankrijk heeft inmiddels aangeboden om een deel van de vluchtelingen op te vangen. Italië riep Nederland gisteren op de hier geregistreerde reddingsschepen terug te halen.



Zoveel migranten in een keer heeft Spanje nog nooit opgevangen, ,,maar alle voorbereidingen zijn getroffen”, zei de chef van de reddingsdienst van het Spaanse Rode Kruis eerder.

Volledig scherm Vluchtelingen zetten voet aan wal in Valencia. © AFP

Welkom thuis

Voor de 450 mannen, 80 vrouwen (waarvan zeker 7 zwanger), 89 tieners en 11 kinderen betekende het het einde van een zware reis van zo'n 1500 kilometer. Ze vertrokken in rubberboten vanuit Libië, maar werden daar voor de kust al opgepikt door reddingsboot Aquarius. In de haven van Valencia stonden tenten en ambulances klaar om de migranten op te vangen. Een spandoek met daarop in diverse talen de tekst 'Welkom thuis' heette de groep welkom. De vluchtelingen zijn door leden van het Rode Kruis onthaald en behandeld.

Volledig scherm Reddingsschip Dattilo meert aan in Valencia. © AFP

Zijlijn

De secretaris-generaal van de Internationale Federatie van de Rode Kruis en Rode Halve Maanorganisaties, Elhadj As Sy, sprak gisteren zijn dank uit voor het gebaar van Spanje. ,,Terwijl anderen langs de zijlijn staan toe te kijken, heet Spanje deze mensen welkom.” Hij prees ook het werk van de hulporganisaties SOS Mediterranée en Artsen zonder Grenzen. ,,Zonder deze hulp zou niemand van deze migranten morgen de Spaanse kust levend bereiken”, zei hij.



De vraag is nu of de migranten een verblijfsvergunning zullen krijgen in Europa. Een groot deel van de Afrikanen die de afgelopen maanden zijn aangekomen in Italië en Spanje maken nauwelijks kans in de asielprocedure. Vluchtelingen uit Eritrea en Soedan maken wel kans, maar veel migranten komen uit landen als Nigeria en Ivoorkust. Hun asielverzoek wordt doorgaans afgewezen, waarna ze de illegaliteit in verdwijnen.



De Libische kustwacht heeft het afgelopen jaar veel rubberboten vol migranten tegengehouden, nog voordat de boten de internationale wateren bereikten. De Libiërs mogen de migranten dan 'terugslepen' naar de kust. Als ze erin slagen buiten de Libische wateren te komen en worden opgepikt door (meestal) een Europees schip, mag dat niet zomaar omdat Libië niet als veilig land wordt gezien. De migranten hebben dan het recht asiel aan te vragen in een land dat wel als veilig wordt beschouwd door Europa.