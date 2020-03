Unieke zaak: Nederlandse jager die wolf doodschoot in Duitsland moet voor rechter verschijnen

Een ervaren jager uit Twente moet later dit jaar voor de rechter verschijnen in de buurt van Berlijn. Dit omdat hij begin vorig jaar tijdens een drijfjacht een wolf doodschoot die jachthonden aanviel. Volgens de vijftiger was er sprake van een noodsituatie, maar de openbaar aanklager in Potsdam denkt daar anders over.

Hij beschuldigt de Nederlander van overtreding van de Duitse Natuurbeschermingswet. Die bepaalt dat het doden van wolven, een beschermde diersoort, bestraft kan worden met een gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar of een boete van maximaal 50.000 euro.

De jager, volgens Duitse media Johannes B. (52), moet in de loop van 2020 terechtstaan voor de kantonrechter in Potsdam. ,,De openbaar aanklager zegt dat er voldoende bewijs tegen de Nederlander is en meer dan 50 procent kans op een veroordeling. Er moet alleen nog een datum geprikt worden maar die zal ergens in de zomer of herfst liggen, afhankelijk van de ontwikkelingen in de coronacrisis’’ zegt woordvoerder Oliver Kramm tegen deze site.

Hij spreekt van een unieke zaak. ,,Er is mij geen eerder geval bekend van iemand die vervolgd wordt voor het doodschieten van een wolf in een vermeende noodsituatie. Of daadwerkelijk sprake was van zo'n situatie zullen we zien in de rechtszaal.’’

Schikkingsvoorstel

Het Openbaar Ministerie (OM) in Potsdam wilde de zaak aanvankelijk schikken voor 5000 euro maar dat voorstel wezen de jager, diens advocaat en de Duitse jachtvereniging (DJV) af. ,,Wij willen weten waar we aan toe zijn in zulke situaties, waarover niets in de wet- en regelgeving staat. Die rechtszekerheid krijgen we alleen via een proces’, verklaarde DJV-woordvoerder Torsten Reinwald eind januari tegenover Duitse media.

De Twentse jager schoot de wolf op vrijdag 18 januari 2019 omstreeks 14.00 uur dood tijdens een jachtpartij met zo'n 50 jagers en honden in de uitgestrekte bossen van Rädigke in de deelstaat Brandenburg . De Nederlander zat in een zogenoemde hoogzit, een uitkijkpost voor jagers. De wolf passeerde hem op zo'n tien meter afstand. ,,Hij keek mij aan en ik hem. Hij was niet erg onder de indruk van mijn aanwezigheid. Ik zwaaide naar hem en hij verdween’’, verklaarde de Tukker tegenover zijn advocaat.

Quote Ik ken hem al jarenlang en hij zal nooit iets doen wat niet noodzake­lijk is of niet in orde is Jachtleider Franz-Clemens Hoff

Drie honden

Na de toevallige ontmoeting ging het allemaal heel snel. De wolf rook enkele reeën verderop, de jachthonden even later ook. ,,De wolf draaide zich meteen om en viel enkele honden aan. De jager probeerde het beest tevergeefs te verjagen door te klappen in zijn handen, te fluiten en te schreeuwen, gevolgd door een waarschuwingsschot. Uiteindelijk zag de Nederlander - zelf hondengeleider - zich genoodzaakt de wolf dood te schieten. Dit om te voorkomen dat de jachthonden zouden worden gedood’’, verklaarde de jachtleider tegenover het Duitse jachtforum Jawina.

De jachtleider informeerde de politie, die proces-verbaal opmaakte. Bij het incident waren drie jachthonden betrokken. ,,Het ging om een Duitse Staande Draadhaar, die aan zijn verwondingen behandeld moest worden door een dierenarts, en twee Duitse jachtterriërs’’, zegt de advocaat van de Twentse jager. ,,De honden waren niet van mijn cliënt maar van een jachtgenoot die te ver weg was om te kunnen ingrijpen.’’

Uitermate betrouwbaar

Die jachtgenoot bevestigde volgens de advocaat de verklaring van de Nederlander die als ‘uitermate betrouwbaar’ wordt omschreven door de jachtleider. ,,Ik ken hem al jarenlang en hij zal nooit iets doen wat niet noodzakelijk of niet in orde is’’, zegt Franz-Clemens Hoff.

Conflicten tussen wolven en jachthonden nemen volgens hem op veel plaatsen toe. Begin november schoot een jager in het disctrict Prignitz, in het noordwesten van Brandenburg, ook een wolf dood om zijn hond te beschermen. ,,Tegen hem loopt ook een onderzoek’’, aldus Hoff.