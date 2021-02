Vaccinstudie Israël biedt Nederland hoop voor de lente: ‘90 procent, dat is echt supergoed’

Amazon in New York aange­klaagd voor in gevaar brengen personeel

17 februari Het Amerikaanse e-commercebedrijf Amazon.com heeft de coronaregels die voor een veilige werkplek moeten zorgen aan de laars gelapt en medewerkers gestraft die hun zorgen uitten over de werkomstandigheden in de pakhuizen, stelt de openbaar aanklager van de staat New York. Die heeft een strafzaak aangespannen tegen het bedrijf.