Vader maakt hilarische foto's om vriendin te laten zien dat dochtertje veilig is

Alix terwijl ze aan de elektriciteit in huis werkt, met een houtzaagmachine in de weer is, in de koelkast klimt, met een geweer op haar schouder rondloopt of op een koord een diep ravijn oversteekt: Kenny toont het allemaal. ,,Voor alle duidelijkheid: alle foto’s zijn bewerkt”, lacht hij.



,,Ik heb een opleiding gevolgd met Photoshop, maar ben daar niet mee verder gegaan”, vertelt de man, die in een jongerencentrum werkt en vanwege de coronacrisis niet veel werk heeft. ,,Toen we onze dochter hadden gekregen en mijn vriendin weer moest gaan werken, vroeg ze me de hele tijd of ik een foto kon sturen zodat ze wist dat Alix veilig was. Daarop besloot ik er iets leuks van te maken. Ik toonde onze dochter telkens in een andere gevaarlijke situatie.”