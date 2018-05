Vader Meghan Markle uit schaamte niet bij huwelijk dochter

Op de bewuste foto's, die in de Britse boulevardpers verschenen, is te zien hoe de 73-jarige Thomas Markle zich klaarmaakte voor het huwelijk van zijn dochter. Hij laat zich een pak aanmeten en bladert opzichtig door een boek over Groot-Brittannië. Mail on Sunday meldde echter dat de kiekjes in scène werden gezet en beeldmateriaal uit een internetcafé bevestigde dat.



Thomas Markle zegt tegenover TMZ dat hij andere redenen dan geld had om met de roddelfotograaf in zee te gaan. Hij is diverse malen slecht op de gevoelige plaat vastgelegd. Bier kopend, ongekamd en onflatteus. Hij is vooral gefrustreerd over het feit dat hij als overmatig drankgebruiker werd weggezet. De vader van de toekomstige prinses zegt niet eens te drinken en stelt dat hij enkel bier voor anderen kocht.