Vader ontdekt lichamen kinderen bij familiedrama Dublin, ‘vergiftigd door moeder’

De drie Ierse kinderen die vrijdagavond vermoedelijk door hun moeder om het leven zijn gebracht, zijn gevonden door hun vader. De politie houdt er rekening mee dat de slachtoffertjes als gevolg van een dodelijke overdosis of door verstikking zijn overleden. Een natuurlijke doodsoorzaak is uitgesloten en de politie is een moordonderzoek begonnen.

Deirdre Morley, kinderverpleegster en moeder van het gezin, werd vrijdag zwalkend en in zeer verwarde toestand aangetroffen bij een begraafplaats, in de buurt van haar woning waar ze samen met haar echtgenoot en drie kinderen woont. Een voorbijrijdende taxichauffeur maakte zich zorgen om de vrouw en besloot haar naar huis te brengen. Ongeveer gelijktijdig kwam de vader van het gezin thuis, weet dagblad The Irish Independent.

Terwijl de hulpdiensten bij de woning arriveerden om de vrouw te helpen, vond de vader bij het raam een briefje met een zeer verontrustende tekst. ‘Bel 999 (een van de twee Ierse alarmnummers, red.), ga niet naar boven’, stond op het briefje, waarop de vader naar boven rende en de levenloze lichamen van zijn kinderen Conor (9), Darragh (7) en Carla (3) aantrof.

Overdosis

De moeder werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht en is inmiddels stabiel. Volgens de politie had ze een overdosis pijnstillers genomen. De politie gaat ervan uit dat ze ook haar kinderen heeft gedrogeerd, maar dat moet nog blijken uit toxilogisch onderzoek en uit verhoor. De vrouw zou volgens familiebronnen haar oudste kind eerder dan gebruikelijk hebben opgehaald van school. De Ierse politie gaat ervan uit dat de kinderen ergens tussen vrijdagmiddag en 19.00 uur ‘s avonds om het leven zijn gekomen.

De vader van het gezin heeft een foto van hemzelf met zijn kinderen via de Ierse politie vrijgegeven en verzoekt de media hem voorlopig met rust te laten. Volgens een bekende van het gezin woonden ze nog niet zo heel lang in de straat en stonden ze in de gemeenschap bekend als ‘warm’ en ‘hecht’. ,,Dit is een enorm verlies. We vonden ze meteen al leuk. Ze waren lieve, normale mensen. De moeder wandelde graag met haar kinderen. We kunnen gewoon niet begrijpen wat er is gebeurd.”

‘Zeer tragisch verlies’

De gemeenschap van het dorpje Newcastle is een grote familie die ‘een zeer tragisch verlies’ heeft geleden, zei de lokale priester Kevin Doherty tijdens een mis dit weekend. ,,Dit drama is niet in woorden uit te drukken. Voor nu is de aanwezigheid van de mensen in de kerk belangrijk. We bidden voor alle ouders en kinderen. De duisternis is gekomen, maar het licht is nog onder ons.”

Het onderzoek naar het familiedrama is in volle gang. Het landgoed waar het jonge gezin sinds een aantal maanden woonde, Parson’s Court, bestaat uit zowel grote alleenstaande huizen als appartementencomplexen. Het zou om een rustige wijk gaan waar doorgaans weinig te beleven valt.