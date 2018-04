Vader sluit mentaal gehandicapte zoon 20 jaar lang op in kooi

Yoshitane Yamasaki, 73 jaar, werd gearresteerd omdat hij zijn inmiddels 42-jarige zoon in hun huis in Sanda, in het district Hyogo, meer dan twintig jaar opsloot in veel te krappe kooi. Volgens berichten van lokale media was de kooi slechts één meter hoog en 1,8 meter breed en stond ze in zelfgebouwde cabine naast het ouderlijk huis.