Vader van gezonde negenling dolblij: ‘Iedereen heeft me gebeld, zelfs de president!’

De kersverse vader, die in Mali achterbleef met de oudste dochter van het stel, doet zijn verhaal tegen BBC. Hij laat weten overweldigd te zijn door alle aandacht en steun. ,,Iedereen heeft me gebeld! Iedereen! De regering van Mali, zelfs de president!’’



Zijn vrouw, de 25-jarige Halima Cisse, onderging de ingreep na 30 weken zwangerschap gisteren in privékliniek Ain Borja in Casablanca. Vijf meisjes en vier jongetjes zagen het levenslicht, twee meer dan werd verwacht. In de periode daarvoor was de aanstaande moeder al groot nieuws in eigen land. Omdat Cisse speciale zorg nodig had, liet de Malinese regering haar eind maart voor de bevalling overvliegen naar Marokko.



Adjudant Kader Arby laat weten in constant contact te staan met zijn vrouw. ,,Mijn vrouw en de baby's maken het goed’’, voegt hij toe. Ook zegt hij niet bang te zijn voor de toekomst die het gezin te wachten staat. ,,God heeft ons deze kinderen gegeven. Hij is ook degene die zal bepalen wat er met ze gaat gebeuren. Daar maak ik me niet druk om.’’