Vader van op Malta vermoorde Nederlandse na bekentenis ex-vriend: ‘Hij is meer dan een monster’

De familie van de op Malta vermoorde Shannon Mak (30) uit Monnickendam heeft voor het eerst openlijk gereageerd op de bekentenis van de ex-vriend van hun dochter. Jelle R. (25) uit Sneek bekende vorige week dat hij haar in augustus 2018 op straat de keel doorsneed na een ruzie. ,,We wisten allemaal dat hij het was’’, zegt Shannons vader in de Times of Malta .

De familie had niet gerekend op R.'s bekentenis maar werd niet door verrast door de inhoud. ,,Er was geen enkele twijfel in onze gedachten’’, vertelt Frank Mak. ,,Hij legde na zijn aanhouding bij de politie al een bekentenis af, trok die later weer in maar het bewijs tegen hem was overweldigend. Zijn nieuwe bekentenis is dan ook logisch. De verklaring zal de juridische procedure, die al lang heeft geduurd, in ieder geval versnellen zodat we de zaak eindelijk kunnen afsluiten.’’

Quote Als ik het voor het zeggen had dan zou ik hem opsluiten in een gevangenis­cel en de sleutel weggooien Frank Mak, vader van Shannon Het dossier tegen R. is nu naar de rechtbank gestuurd, die hem zal veroordelen voor de moord. De maximale straf daarop is volgens de Maltese krant levenslang.



Vergeven kan Frank Mak de moordenaar van zijn dochter niet, aan wraak heeft hij naar eigen zeggen nooit gedacht. ,,Als je denkt aan wat hij Shannon heeft aangedaan, kun je je dat niet eens voorstellen. Dit monster nam mijn dierbare dochter weg. Hoe kan hem dat ooit worden vergeven? Als ik het voor het zeggen had, zou ik hem opsluiten in een gevangeniscel en de sleutel weggooien. Hij waardeerde het leven van mijn dochter niet, dus ik waardeer het zijne niet.’’

Shannon en Jelle waren volgens hem ongeveer twee jaar samen. Ze werkten beide voor gokbedrijf iGaming, de grootste werkgever op Malta. De familie Mak, Shannon had nog een broer en zus, bood de twee tortelduifjes ook liefdevol onderdak toen ze uit Malta overkwamen voor een vakantie. De vader omschrijft zijn dochter als een gelukkig en opgewekt persoon. ,,Dat maakte ons ook gelukkig. Ze belde altijd voor advies of gewoon om even te babbelen. Ik mis deze momenten. Shannon leefde maximaal, maar haar leven werd abrupt beëindigd.’’

Eerste bekentenis

Zijn advocate protesteerde bij de onderzoeksrechter tegen deze bekentenis omdat haar cliënt nog niet op zijn rechten was gewezen en ten tijde van zijn verklaring nog geen raadsman had. Daardoor was de bekentenis volgens haar niet rechtsgeldig. R. trok zijn verklaring daarop weer in.

Meer dan een monster

Quote Ik laat aan de rechter over om te beslissen welke straf hij verdient. Het enige dat ik weet, is dat niets Shannon terug zal brengen Frank Mak, vader van Shannon Shannons vader wist naar eigen zeggen van de relatieproblemen tussen de twee maar had nooit gedacht dat het zo zou eindigen. ,,Hij achtervolgde haar en sloeg Shannon brutaal in elkaar voordat hij haar keel doorsneed. Een mens doet zoiets niet. Je moet een monster zijn. Meer dan een monster”, reageert Mak.



Hij heeft geen idee wat een ‘eerlijke straf’ voor R. zou kunnen zijn. Geen enkele straf zal volgens hem in verhouding staan tot het aangerichte leed. ,,Want het doden van iemand is permanent. Wat zou daar gelijk aan kunnen zijn? Het was een beestachtig misdrijf en hij moet ervoor boeten. Ik laat aan de rechter over om te beslissen welke straf hij verdient. Het enige dat ik weet, is dat niets Shannon terug zal brengen.’’

Sneek

Verdachte Jelle R. komt oorspronkelijk uit het Westfriese Schagen en ging naar de middelbare school in Sneek. Hij werkte daarna in de horeca en vertrok zo’n 2,5 jaar geleden naar Malta, verklaarde een jeugdvriend destijds tegenover deze nieuwssite. ,,Jelle had het thuis moeilijk, ziekte binnen de familie, en wilde weg. Via een stage belandde hij op Malta. Hij kon er aan de slag bij een plaatselijk casino. Dat beviel, waarna hij er ook ging wonen. Zo ontmoette hij Shannon, met wie hij na verloop van tijd ging samenwonen.’’

Volgens een vriend die op Malta een appartement met R. deelde, waren de twee stapelverliefd. ,,Jelle was haast altijd bij Shannon en was enorm lief en aardig voor haar. Dat hij haar zou kunnen vermoorden, had ik nooit achter hem gezocht.’’

