Vader van schoolschutter (18) Texas reageert: ‘Hij had mij beter kunnen doodschieten’

De vader van de 18-jarige schutter Salvador Ramos, die dinsdag negentien kinderen doodschoot op een basisschool in Texas, heeft voor het eerst gereageerd op de wrede daad van zijn zoon. ,,Hij had mij beter doodgeschoten in plaats van een bloedbad aan te richten”, aldus de 42-jarige Salvador Ramos senior.

De man had naar eigen zeggen nooit verwacht dat zijn zoon zo’n gewelddadige misdaad zou plegen. ,,Ik wil dat de wereld weet hoeveel spijt ik heb van wat mijn zoon heeft gedaan”, vertelt Ramos in een interview met de Amerikaanse nieuwswebsite The Daily Beast.

De 18-jarige Ramos schoot eerst zijn grootmoeder neer voordat hij met een pick-uptruck naar de Robb Elementary School in Uvalde reed. Ramos eindigde met de truck in een gracht en ging vervolgens te voet verder naar de basisschool. Daar opende de 18-jarige schutter het vuur in een klaslokaal vol met 9- en 10-jarigen. Ramos doodde in totaal negentien kinderen en twee leraren. De tiener werd vervolgens doodgeschoten door de politie.

De vader van de schutter was op de dag van het drama aan het werk, zo vertelt hij. Ramos senior werd op de hoogte gebracht door een telefoontje van zijn moeder, die door haar kleinzoon in het gezicht was geraakt, maar de aanslag overleefde.

De 42-jarige Ramos begon in volle paniek alle lokale gevangenissen te bellen, om te vragen of zijn zoon daar was. Na een tijdje realiseerde de man zich echter wat er precies gebeurd was. ,,Ze hebben mijn schat gedood, man”, aldus Ramos in het interview. ,,Ik ga mijn zoon nooit meer terugzien, net zoals zij (de ouders van de slachtoffers, red.) hun kinderen niet meer zullen terugzien. Dat doet me pijn.”

‘Een goed persoon’

De dagen na de schietpartij kwamen er steeds meer details en getuigenissen aan het licht. Volgens de lokale autoriteiten kocht de tiener twee geweren en een zak vol kogels ter voorbereiding op de aanval, die hij enkele uren daarvoor aankondigde op sociale media. Een jongen die zich in het klaslokaal bevond waar Ramos binnenviel, herinnert zich hoe de schutter eerst op zijn hurken ging zitten en vervolgens tegen de kinderen zei: ,,Het is tijd om te sterven.”

Ondanks de huiveringwekkende gebeurtenissen houdt Ramos senior vol dat zijn zoon ‘een goed persoon was die meestal op zichzelf was’. De man heeft dan ook geen idee waarom zijn zoon het bloedbad heeft aangericht, al vond hij wel dat de tiener de afgelopen maanden was veranderd. Zo kocht de 18-jarige Ramos begin dit jaar een paar bokshandschoenen die hij ging uittesten in een park in de buurt. ,,Ik zei toen tegen hem: ‘Mijn zoon, op een dag gaat iemand je eens in elkaar slaan’ en toen merkte ik al dat hij anders was”, vertelt de vader.

Quote Mijn moeder vertelde dat hij me waarschijn­lijk ook had neergescho­ten, want hij zei altijd dat ik niet van hem hield Salvador Ramos senior , vader van de schutter

Woelige kindertijd

Een zorgeloze jeugd had Ramos junior niet. De jongen had geen goede relatie met zijn moeder en was om die reden bij zijn grootmoeder ingetrokken. Ook de vader van de tiener geeft in het interview toe dat hij zijn zoon de laatste maanden amper heeft gesproken. Ramos senior had een baan buiten Uvalde en aangezien zijn moeder aan kanker lijdt, wilde hij extra voorzichtig zijn te midden van de coronapandemie en bezocht hij de twee amper. Volgens de veertiger was Ramos junior ‘erg gefrustreerd’ door de coronamaatregelen en besloot hij ongeveer een maand voor de fatale schietpartij om het contact met zijn vader te verbreken.

,,Mijn moeder vertelde dat hij (Ramos junior, red.) me waarschijnlijk ook had neergeschoten, want hij zei altijd dat ik niet van hem hield”, vertelt de vader nog. De man neemt het Ramos’ moeder voorts kwalijk dat ze niet vaker nieuwe kleren en schoolspullen voor haar zoon kocht toen hij nog bij haar woonde. Zo beweert Ramos senior dat de tiener werd gepest omdat hij elke dag dezelfde goedkope kleren droeg. Dat zou ook de reden zijn waarom de jongen uiteindelijk besloot om school op te geven.

Quote Ik wil niet dat mensen hem een monster noemen, want ze weten niets, man Salvador Ramos senior , vader van de schutter

Strafblad

De vader van de schutter heeft zelf een goed gevuld strafblad en kwam al meerdere keren in aanraking met de politie, onder meer voor geweldpleging tegenover een familielid. De veertiger vertelt in het interview bovendien hoe hij volledig vervreemd is van zijn 21-jarige dochter, de zus van de schutter, die ook vond dat haar vader niet naar haar omkeek. ,,Mijn dochter heeft haar leven volledig omgegooid. Ze is nu bij de marine”, aldus Ramos. ,,Ik zou willen dat Salvador dat ook had gedaan”, klinkt het.

Ramos senior wilde het interview naar eigen zeggen doen om het verhaal van zijn zoon te delen. ,,Ik wil niet dat mensen hem een monster noemen, want ze weten niets, man. Ze weten helemaal niet wat hij allemaal heeft meegemaakt”, besluit hij.