Vader van zwarte man die door agent voor ogen van zoons werd neergeschoten: ‘Hij is verlamd’

UpdateDe vader van Jacob Blake, de ongewapende zwarte man die afgelopen zondagavond door een agent meerdere keren in zijn rug werd geschoten in Kenosha (Wisconsin), zegt dat zijn 29-jarige zoon momenteel vanaf zijn middel verlamd is. ,,Hij heeft acht gaten in zijn lijf.’’

Dat zegt Blake senior tegen de Chicago Sun-Times. Hij is onderweg vanuit Charlotte (in de staat Noord-Carolina) naar het ziekenhuis waar zijn zoon is opgenomen om bij hem te kunnen zijn. Volgens de vader weten de artsen die Jacob Blake behandelen niet of de verlamming permanent zal zijn of slechts tijdelijk is. ,,Ik wil gewoon mijn hand op mijn zoons wang leggen en hem een kus op zijn voorhoofd geven.’’



Hij hoorde zondagnacht van het drama dat zijn zoon is overkomen. Eerder op de dag sprak het tweetal elkaar telefonisch omdat een van de zes kinderen van Jacob Blake jarig was. Later werd Blake volgens zijn vader acht keer in zijn rug zijn geschoten. Enkele minuten later zag hij het filmpje dat een omstander maakte. Daarop zijn zeven schoten te horen en is te zien hoe twee agenten met getrokken wapen Blake volgen en een van hen de man bij zijn hemd pakt als deze zijn auto in wil stappen. Daarna schiet die agent meerder keren in de rug van de zwarte man, terwijl zijn drie kinderen vanuit de auto toekijken.

Volledig scherm Jacob Blake loopt terug naar de bestuurderskant van zijn wagen. Kort daarna wordt hij neergeschoten. © Videostill

Ruziënde vrouwen

Hoewel de politie de zaak in onderzoek heeft en de betrokken agenten voorlopig op non-actief zijn gesteld, vertellen ooggetuigen in lokale media dat agenten op een melding van een huiselijke ruzie afkwamen. Volgens Raysean White, de 22-jarige man die de schietpartij filmde, waren aanvankelijk zes tot zeven vrouwen tegen elkaar aan het schreeuwen langs de weg. Blake kwam aanrijden, stopte zijn wagen en zei tegen een van zijn zoons die buiten stond in de auto plaats te nemen. White ging daarna even weg van het raam in zijn woning. Toen hij enkele minuten later terugkwam en weer naar buiten keek zag hij drie politieagenten in een worsteling met Blake.



De zwarte man werd getaserd, kreeg klappen en werd in bedwang gehouden. Tot hij klaarblijkelijk weer opstond en aanstalten maakte om in zijn auto te stappen. De agenten riepen naar elkaar dat Blake een mes had, maar dat heeft White, de filmer, in ieder geval nooit gezien. Ooggetuigen stellen dat Blake juist een ruzie tussen twee vrouwen wilde sussen.

Blake werd in zorgelijke toestand in het ziekenhuis opgenomen en is inmiddels geopereerd. Hij ligt op de intensive care en zal nog vaker onder het mes moeten.

De gouverneur van Wisconsin, Tony Evers, zei gisteren dat er geen aanwijzingen waren dat Blake een mes of een ander wapen bij zich had, maar dat het onderzoek nog loopt. Hij veroordeelde de schietpartij en riep het door de Republikeinen gedomineerde bestuur van de staat op tot het doorvoeren van hervormingen van het politie-apparaat. De Democratische presidentskandidaat Joe Biden haalde in een reactie enkele voorbeelden van recente schietpartijen waarbij zwarte mensen werden neergeschoten door agenten: ,,Deze schoten gaan recht door de ziel van onze natie’’.Advocaat Ben Crump die Blake's familie bijstaat, zegt dat Blake ‘alleen maar probeerde het goede te doen en probeerde in te grijpen bij een huiselijke ruzie’.

Volledig scherm Rellen gisteren in Kenosha. © AP

Onrusten

In de dagen na het voorval braken in Kenosha rellen uit tegen racisme en buitensporig geweld van de politie. Ook in onder meer Madison, de hoofdstad van de staat Wisconsin, New York, Washington DC en San Diego, kwam het tot protesten. De politie in Kenosha heeft traangasgranaten afgeschoten op demonstranten die weigerden te vertrekken en arresteerde uiteindelijk zeker vijf mensen. Drie gebouwen in het centrum van de stad werden in brand gezet.



De afgelopen maanden werd in en buiten de VS al massaal gedemonstreerd tegen racisme en buitensporig politiegeweld. Die verontwaardiging volgde op de gewelddadige dood van de zwarte arrestant George Floyd. Hij werd op 25 mei in de stad Minneapolis omgebracht door een witte agent, die minutenlang met zijn knie op zijn nek drukte. In die stad werd ook gedemonstreerd na de schietpartij in Kenosha. Elf mensen werden er gearresteerd.

Volledig scherm Een protestmars in Kenosha, Wisconsin. Demonstranten dragen een grote poster met daarop de beeltenis van Jacob Blake. © AFP Ook veel bekende sporters reageerden gisteravond (lokale tijd) op de schietpartij. Basketballer LeBron James zegt dat hij geschokt is door wat er is gebeurd met Blake. ,,Ik heb zelf twee zoons en als ik zie wat er blijft gebeuren tegen mijn mensen, het politiegeweld, dan maak ik mij erg veel zorgen.”

Bekijk hieronder het commentaar van onze correspondent Karlijn van Houwelingen vanuit Amerika over het voorval:

Volledig scherm © AFP