Vader vecht voor gratie zoon die moeder en broer liet vermoorden

Vandaag zal de Texas Board of Parole de beslissing nemen. De kans op clementie is overigens uiterst klein. Nooit eerder werd de doodstraf omgezet in een levenslange straf door enkel een verzoek van een slachtoffer. Maar vader Kent vindt dat er genoeg bloed is vergoten. ,,Ik heb al te veel moorden gezien. Ik wil hem niet voor mijn ogen geëxecuteerd zien worden”, schreef de 69-jarige Kent Whitaker aan de Texaanse gouverneur Greg Abbott. ,,Ik weet dat Tricia en Kevin dat ook niet zouden willen.''

In de val gelokt

De nu 38-jarige zoon Thomas lokte de familie op 10 december 2003 in de val. Zijn vriend Chris Brashear lag hen in het huis van de Whitakers op te wachten, toen de vier thuis kwamen van een etentje. Thomas’ broer Kevin (19) stierf ter plaatse. De moeder, Tricia (51) overleed op weg naar het ziekenhuis. Vader Kent overleefde een kogel op 15 centimeter van zijn hart. Ook Thomas werd in de arm geschoten, in een poging om hem niet verdacht te maken. Pas na een jaar kon de politie de puzzel in elkaar leggen en Thomas aanduiden als brein achter de moorden.