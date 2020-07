Vakantie in Barcelona dringend afgeraden, waakzaamheid geboden in rest Spanje

UPDATEHet Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor de stad Barcelona en de randgemeenten per direct aangepast van geel naar oranje. Dat wil zeggen dat het risico op besmetting zodanig is toegenomen dat toerisme dringend wordt afgeraden. Mensen die vanuit een code oranje-gebied terugreizen, krijgen het advies om in (thuis)quarantaine te gaan.

‘Als u nu in dit gebied bent, bedenk dan of u uw verblijf vroegtijdig wilt beëindigen’, aldus het ministerie. Naast Groot Barcelona is ook in het gewest Segrià (Lleida en omgeving) nog steeds een hoog risico op besmetting en daarom is ook voor die regio het advies oranje. Toeristen worden niet teruggehaald door de Nederlandse regering. Mensen die via een georganiseerde reis hebben geboekt, kunnen hulp krijgen bij hun reisorganisatie.

Quarantaine

Het ministerie raadt mensen die de stad Barcelona of een van de randgemeenten hebben bezocht dringend aan om bij terugkomst in Nederland 14 dagen in (thuis)quarantaine te gaan. Ook voor de rest van Spanje is waakzaamheid geboden. ‘Blijf waakzaam als u op vakantie gaat naar Spanje. Ontwikkelingen kunnen elkaar in hoog tempo opvolgen. Volg altijd de Nederlandse en de lokale coronaregels’, aldus het ministerie.

Reisorganisatie TUI gaat inventariseren hoeveel mensen op dit moment op stedentrip in Barcelona zijn. Het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat, zegt een woordvoerster van TUI.

Stedentrips

Ook is nog niet bekend of de vakantiegangers uit Barcelona worden teruggehaald door de reisorganisatie of dat ze een alternatief krijgen aangeboden. In elk geval biedt de reisorganisatie voorlopig geen stedentrips naar Barcelona meer aan. De woordvoerster benadrukt dat het reisadvies alleen geldt voor de stad Barcelona en niet voor het nabijgelegen vliegveld (dat op ongeveer 15 kilometer van de stad ligt). Mensen die elders in Spanje een vakantie hebben geboekt, kunnen op het vliegveld bij Barcelona landen om vervolgens verder te reizen, aldus de woordvoerster.

Directeur Frank Oostdam van de ANVR, de belangenvereniging van reisbureaus, denkt dat er wel een ‘paar duizend’ Nederlanders in Barcelona zitten. Sommigen hebben een stedentrip geboekt via een reisorganisatie die bij de ANVR is aangesloten, maar veel mensen zijn volgens hem ook op eigen gelegenheid gegaan.

Geen lockdown

Hij wijst erop dat er geen lockdown is ingesteld en dat de situatie nu niet veel anders is dan daarvoor. Volgens hem zijn stedentrips meestal van korte duur. Hij adviseert de mensen die nu in Barcelona zitten hun reis gewoon af te maken en met het vervoer terug te gaan zoals gepland stond. ,,In het uiterste geval kan tot repatriëring worden overgegaan, maar dat verwacht ik niet.”

In de regio Aragón (code geel) zijn volgens het ministerie verscherpte maatregelen van kracht. Zo moeten bewoners zoveel mogelijk thuis blijven. Restaurants en terrassen zijn beperkt open. Verkeer van en naar het gewest Segrià (Lleida en omgeving) is verboden, behalve voor onmiddellijke doorreis over de snelweg.

Code oranje

Code oranje wil zeggen dat mensen die in het betreffende gebied zitten het advies krijgen om zo snel mogelijk naar Nederland terug te keren en eenmaal thuis in quarantaine te gaan. Dat hoeft niet op stel en sprong. Mensen die nog naar het gebied af willen reizen of er nog langere tijd zitten wordt afgeraden de reis te beginnen of af te maken. Dit omdat reizigers bij een code rood vast komen te zitten.

Ineens begint het te rommelen in Spanje. Op de Europese kaart van besmettingen kleuren delen rood en oranje. Britten die terugkeren moeten verplicht in quarantaine, Frankrijk raadt toerisme af en Nederland nu ook voor het gebied rond Barcelona. Hoe is het ter plekke?.

Volledig scherm Reiskaart Spanje zoals die door het ministerie in Nederland wordt aangeboden. De Europese infectiekaart ziet er anders uit, daar verwijzen de kleurcoderingen naar de besmettingen. © Ministerie van Buitenlandse Zaken

Edwin Winkels vertelt in onze Live Nieuws Update over de situatie in Spanje: