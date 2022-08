Vakantie in Colombia eindigt in drama: twee Nederlanders sterven kort na elkaar

Vier Nederlan­ders in Antwerpen gearres­teerd bij pand van familie kickbokser Ben Saddik, mogelijk aanslag verijdeld

De Vlaamse politie heeft vannacht in Antwerpen vier Nederlanders gearresteerd. Ze worden verhoord door de federale gerechtelijke politie. Mogelijk waren de vier van plan een aanslag te plegen op een pand dat in bezit was van familie van kickbokser Jamal Ben Saddik.

23 augustus