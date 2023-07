Vakantie in Lloret eindigt in drama: twee jonge Nederlanders zwaargewond na val van klif

intensive careEen vakantie in de Noord-Spaanse badplaats Lloret de Mar is voor twee sportieve Nederlanders in een drama geëindigd. De jonge toeristen vielen tijdens een wandeling op een kustpad zo’n twintig meter naar beneden. Het tweetal raakte hierdoor zwaargewond.

Het incident gebeurde in de nacht van maandag op dinsdag in Lloret de Mar, een van de meest toeristische badplaatsen van de Costa Brava, vooral bij Nederlandse jongeren extreem populair.

Rond 01.30 uur kwam bij de politie een melding binnen dat twee jonge mannen in nood verkeerden op de Camino de Ronda. Dat is een wandelroute van in totaal 583 kilometer, die vanaf de Franse grens tot aan de Ebro-delta trekt, met veel hoogte- en laagteverschil.

Een wandeling over het pad is niet zonder risico’s en daarom staan er hekken om bijvoorbeeld valincidenten te voorkomen. Het vermoeden bestaat dat de Nederlanders over het hek zijn geklommen om van een bepaald uitzicht te genieten, schrijven Spaanse media. Vervolgens zouden ze hun evenwicht zijn verloren en vielen ze zo’n twintig meter naar beneden. Dit zou zijn gebeurd tussen het gedeelte van Roca d’en Maig en Dona Marinera, een bekend bronzen standbeeld van een vissersvrouw die vanaf een uitkijkpunt uitkijkt over de oceaan.

Meerdere verwondingen

Gewaarschuwde agenten troffen bij aankomst twee mannen met meerdere verwondingen aan. Volgens de Spaanse nieuwssite El Caso zijn de toeristen in de twintig. Eén van hen ligt op de intensive care en is in levensgevaar. De ander ligt in hetzelfde ziekenhuis in Girona, maar op een andere afdeling. Hij zou stabiel zijn. De Nederlanders brachten in Lloret de Mar een paar dagen vakantie door in de stad en logeerden er in een appartement.

Bij het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is vooralsnog geen verzoek voor consulaire hulp ontvangen. Om die reden kan er nog geen verdere informatie worden gegeven over het incident.

Niet de eerste keer

Het is volgens de Spaanse nieuwssite Lavan Guardia overigens niet de eerste keer dat er een ongeluk gebeurt op de Camino de Ronda. Zo kwam in 2017 een 21-jarige Oostenrijker te overlijden toen hij bij zonsopgang van een klif viel in de buurt van het strand van Fenals.