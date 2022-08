Vakantie van Brits gezin in Nederland eindigt in nachtmerrie: broertjes (7 en 9) verdronken

EiserbachseeIn het Duitse Simmerath, op ongeveer drie kwartier rijden van de Nederlandse grens, zijn gisteren twee Britse broertjes van 7 en 9 jaar verdronken. De twee slachtoffertjes waren met hun ouders op vakantie in Limburg, schrijven Duitse media. Justitie onderzoekt of er sprake is van nalatigheid of dood door schuld.

De familie reed gisteren vanaf hun vakantieadres in Sittard naar het Duitse dorpje Rurberg (Noordrijn-Westfalen), dat in de buurt van het bekende Nationaal Park Eifel ligt. De ouders verbleven de hele middag met hun jonge kinderen aan de Eiserbachsee, een populair meer waar dagelijks vele toeristen op af komen. Tegen het einde van de middag sloegen de ouders alarm met de melding dat hun kinderen nergens te bekennen waren.

Na een korte zoekactie zag een van de reddingswerkers beide jongens roerloos in het water drijven. Ze werden er meteen uitgehaald, ter plekke gereanimeerd en vervolgens per traumahelikopter naar ziekenhuizen in Aken en Keulen gebracht. Ze verkeerden op dat moment in kritieke toestand. Artsen vochten tot diep in de nacht voor het leven van de broers. Vanochtend maakte de politie bekend dat beide jongens het niet hadden gered.

Nalatigheid?

Justitie in het Duitse Aken onderzoekt momenteel of er een vermoeden bestaat van een strafbaar feit. Dat zou een vorm van nalatigheid kunnen zijn, aldus een woordvoerster. Maar ze benadrukte: ,,We richten ons niet op iemand in het bijzonder, we doen gewoon ons werk.” De resultaten van het onderzoek worden midden volgende week verwacht. Inmiddels blijkt dat de jongens niet konden zwemmen.

De burgemeester van de Duitse gemeente Simmerath, Bernd Goffart, reageerde geschokt op de gebeurtenissen. ,,Het was echt dramatisch”, zei Goffart tegen het Duitse persbureau. ,,Ik ken verschillende reddingswerkers die vandaag ziek zijn. Je krijgt de beelden niet uit je hoofd. Veel burgers hielpen spontaan mee met zoeken en daarna met de eerste hulp aan de kinderen. Dank aan jullie en aan de hulpdiensten.”

Hulpverleners ter plaatse reageerden bijzonder aangeslagen, zegt Christian Förster, hoofd van de vrijwillige brandweer in Simmerath, tegen het Britse MailOnline. ,,Ik was daar ter plaatse, het was echt verschrikkelijk. Als je bedenkt hoe jong deze jongens waren. Het is onmogelijk om er niet door geraakt te worden. Ik was echt onder de indruk van alle steun die we kregen. Niet alleen van andere brandweermannen, maar ook van heel veel mensen die zich daar ongelooflijk druk over maakten.”

Geen toezicht

Door het drama laait de discussie over het verbieden van zwemmen in de Eiserbachsee weer op. Volgens burgemeester Goffart is dat niet de oplossing. Want dan, zo vermoedt hij, zouden veel toeristen hun heil zoeken in de nabijgelegen Rursee. Die is veel gevaarlijker, zegt hij. ,,Het is stromend water, er zijn stromingen en draaikolken.” De rustige Eiserbachsee is volgens de burgervader relatief ongevaarlijk. ,,Zolang je maar kunt zwemmen.”

Toch blijft voorzichtigheid geboden. In het meer is doordeweeks helemaal geen toezicht. Om toeristen daarop te attenderen staan er meerdere borden langs de kant met daarop de tekst: ,,Waarschuwing! Alleen voor zwemmers!”

Meerdere doden

Hoe triest ook: het gaat niet om de eerste verdrinking in de Eiserbachsee deze zomer. Een maand geleden verdronk een 16-jarige Belgische jongen nadat hij van een aanlegsteiger was gesprongen. Zijn lichaam werd na een zoektocht van twee uur gevonden.

Ook elders in de regio kwamen mensen door verdrinking om het leven. Alleen al in Noordrijn-Westfalen zijn van januari tot juli zo’n 30 mensen verdronken. Dat zijn er veertien meer dan in de eerste zeven maanden van het voorgaande jaar. Volgens de German Life Saving Society (DLRG) zijn de meesten verdronken in rivieren en meren.

In heel Duitsland is het aantal verdronken mensen van januari tot juli met 15 gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. De meeste ongevallen gebeurden in grotendeels onbewaakte wateren.