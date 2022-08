Valeriya (23) krijgt buiten een kogel in haar nek: ‘Mogelijk een buurman die op vogels jaagt’

,,Ik voelde daar een stekende pijn, maar was nog wel in staat om naar de praktijk van mijn huisarts te fietsen’’, vervolgt de Vlaamse. De dokter vertelde haar dat de wond in haar nek op een schotwond leek. De huisarts stuurde haar echter niet naar de eerste hulp, maar toen haar moeder en stiefvader zich zorgen gingen maken, werd Valeriya alsnog naar het ziekenhuis gebracht.



Wat de chirurg tijdens een vijf uur durende operatie in haar nek aantrof, tart alle verbeelding. De arts haalde er een complete kogel uit. Ook zaten er nog wat fragmenten in de wond. Valeriya: ,,De neurochirurg sprak van een wonder. Enkele centimeters dieper in mijn nek en het ruggenmerg zou geraakt zijn. Dan zat ik nu voorgoed in een rolstoel. Wat er precies gebeurd is, blijft vooralsnog een raadsel.



,,Het is voor mij een raadsel was er in de achtertuin gebeurd is’’, vervolgt ze. ,,Het is niet zo dat ik vijanden heb en volgens de dokter was het schot ook niet direct op mij gericht.’’ Toen het schot haar raakte, zat de studente op het terras met haar rug naar de tuin. ,,Dit is een woonwijk, zonder bos- of jachtgebied in de buurt.’’ Volgens enkele buren is er wel een man in de buurt die geregeld illegaal vanuit zijn tuin op vogels schiet.