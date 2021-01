Van Bernie Sanders’ wanten tot slapende Clinton: over deze inauguratiebeelden raakt Amerika niet uitgepraat

videoJoe Biden is gisteren officieel beëdigd als de 46e president van de Verenigde Staten . Die historische gebeurtenis leverde veel memorabele beelden op, waar ze in Amerika niet over uitgepraat raken. Van een speciale boks tot de wollen wanten van Bernie. Een overzicht.

De inauguratierede van president Joe Biden zal dan niet de boeken ingaan als een van meest opwindende, vervelen hoefden de miljoenen televisiekijkers zich niet. Op de eerste dag van Bidens presidentschap wordt op de Amerikaanse sociale media nog druk nagepraat over de meest opvallende gebeurtenissen.

Wollen wanten

Biden mag dan de nieuwe president zijn, zijn oude linkse rivaal Bernie Sanders stal de show tijdens de plechtigheid. De 79-jarige senator uit Vermont, een jaar ouder dan Biden, was opmerkelijk casual gekleed tijdens de historische en formele gebeurtenis. ‘Bernie’ had een paar bruinwit gekartelde, zeer opvallende, wanten aan zijn handen. Die pose inspireerde talloze sociale media-gebruikers. Al snel deden verschillende memes de ronde op Twitter. Bernie op de maan, Bernie naast Trump, Bernie op Jalta, Sharon Stone als Bernie enzovoort.

Achter de wollen wanten schuilt een aandoenlijk verhaal. Ze werden naar verluidt gemaakt door een lerares uit zijn thuisstaat, van gerecyclede wollen truien en plastic flessen. Prima passend dus bij een milieuactivist als Sanders.

Historische groet

Ze konden elkaar niet omhelzen vanwege het coronavirus. Dus gaf Barack Obama, de eerste zwarte president van de Verenigde Staten, een historische boks op de dag van de inauguratie aan Kamala Harris, de eerste zwarte vicepresident van het land. Twee prominente Amerikanen die beide geschiedenis schreven.

Het moment werd op sociale media gevierd als een groots moment tussen de twee enige zwarte Amerikanen, waarvan één een vrouw, op het hoogste en het op een na hoogste ambt van de Verenigde Staten.

Levensgrote vredesduif

Lady Gaga droeg natuurlijk het meest opvallende outfit tijdens de inauguratie van Biden. Tijdens de generale repetitie paradeerde ze al in een opzichtige witte cape-jurk van het Franse modehuis Givenchy, een dag later zong de Amerikaanse zangeres het volkslied gekleed in een jurk met een enorme rode hoepelrok en donkerblauw bovenstuk met daarop een goudkleurige speld in de vorm van een vredesduif. De jurk is ontworpen door Daniel Roseberry, de Amerikaanse ontwerper achter het Franse couturelabel Schiaparelli.

Na haar optreden legde Gaga in een tweet haar keuze voor de gouden speld uit. Het was een boodschap van vrede. ‘Een duif met een olijftak’, schreef ze. ‘Mogen we allemaal vrede met elkaar sluiten.’

Bekijk het optreden van Lady Gaga:

Slapende Clinton

Net als de ex-presidenten George W. Bush en Barack Obama en hun vrouwen woonden ook Bill Clinton (74) en zijn vrouw Hillary Clinton de inhuldiging van Biden bij. De Clintons zaten achter voormalig vicepresident Mike Pence en voormalig second lady Karen Pence die anders dan Trump wél waren gekomen.



Tijdens de inaugurele ceremonie van Biden merkten enkele Twitter-gebruikers op dat voormalig president Clinton zijn ogen wel heel lang gesloten hield. Ze speculeerden dat hij in slaap moest zijn gevallen, wat natuurlijk weer een grap werd op sociale media. ‘Biden is nog maar net aan het praten en @BillClinton slaapt al’, schreef de conservatieve presentator Sebastian Gorka op Twitter waarna de ene na de andere tweet mét foto opdook.

Speech

De grootste verrassing was de 22-jarige Amanda Gorman. Ze is de jongste dichter ooit die haar werk mocht laten horen tijdens de inhuldiging van een Amerikaanse president. Gorman stal de show met haar gedicht The Hill We Climb; ‘De heuvel die we beklimmen’. Met haar boodschap van hoop en eenheid maakte ze grote indruk op de Amerikanen.

,,We hebben krachten gezien die onze natie eerder zouden verscheuren dan ze te delen, die ons land zouden vernietigen om de democratie te hinderen en dat was bijna gelukt. Democratie kan dan wel tijdelijk opzij worden geduwd, het kan nooit blijvend worden verslagen”, sprak ze. Op sociale media wordt Gorman overladen met complimenten, zo ook van Oprah Winfrey. Die schreef op Twitter nog nooit eerder zo trots te zijn geweest om een jonge vrouw op te zien staan. Gorman zou ervan dromen ooit eens zelf president van de Verenigde Staten te worden.

Bestorming Capitool

Vicepresident Kamala Harris had gisteren een wel heel speciale beveiligingsbegeleider aan haar zijde: Capitool- agent Eugene Goodman. Hij is een nationale beroemdheid sinds zijn heroïsche acties tijdens de bestorming van het Capitool eerder deze maand. Op beelden is te zien hoe hij eigenhandig en met gevaar voor eigen leven een woedende menigte weglokt bij de Senaatskamer, waardoor de senatoren en hun medewerkers naar een veilige locatie konden verhuizen voordat de relschoppers terugkwamen.

De agent vergezelde Harris tijdens de inauguratie in zijn nieuwe rol als plaatsvervangend Senaatsergeant. Naast zijn promotie hebben meerdere Amerikaanse wetgevers een wetsvoorstel ingediend om Goodman een medaille toe te kennen voor zijn grote moed.

