Van bodybuilder tot wellness-blogger: deze mensen verspreiden onwaarheden over vaccins

VIDEO Dalen en dorpen in België en Duitsland veranderd in één grote vuilnis­belt: ‘Ik wil hier niet meer wonen’

17 juli Reddingswerkers zoeken in België en Duitsland met alle macht naar in totaal meer dan duizend vermisten nu het water begint te zakken. Het dalende waterpeil is het sein voor overheden en hulporganisaties om slachtoffers te helpen bij de wederopbouw.