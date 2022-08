Van Brazilië illegaal naar Schiphol: zes Iraakse burgers betrapt met valse paspoorten

Grote brand in Cubaanse haven na vijf dagen onder controle

De brandweer heeft een grote brand in olietanks in de haven van de Cubaanse stad Matanzas onder controle gekregen. Bij de brand zijn zeker een dode en 121 gewonden gevallen, 5000 mensen moesten worden geëvacueerd. Nog vijf mensen verkeren in kritieke toestand, terwijl veertien brandweerlieden worden vermist.

10 augustus