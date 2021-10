Van de meeste winnaars van de Nobelprijzen hebben we nog nooit gehoord

Vandaag wordt de Nobelprijs voor de Vrede bekendgemaakt. De laatste jaren ging deze prestigieuze prijs vooral naar onbekende organisaties of personen. Ook de winnaars van Nobelprijzen in andere categorieën kennen we vaak niet.

Het was gisteren tekenend: de Wikipedia-pagina van de Tanzaniaanse romanschrijver Abdulrazak Gurnah, de winnaar van de Nobelprijs voor Literatuur 2021, besloeg tot het moment van bekendmaking slechts enkele alinea’s. Zelfs literaire fans met naar eigen zeggen duizenden boeken in de kast merkten online op dat ze geen enkel werk van Gurnah in bezit hadden.

De Nobelprijs - ingesteld in 1895 in het testament van Alfred Nobel en in 1901 na zijn overlijden voor het eerst uitgereikt - wordt jaarlijks gegeven aan mensen die een opmerkelijke prestatie hebben geleverd op het gebied van de natuurkunde, scheikunde en fysiologie of geneeskunde. Verder komen auteurs aan bod die volgens het comité belangrijk hebben bijgedragen aan de literatuur en personen en organisaties die wezenlijk hebben geholpen bij de bevordering van de vrede.

Ook bekende namen

Natuurlijk zaten er afgelopen decennia bij de winnaars, vooral bij de Nobelprijs voor de Vrede, bekende namen. Denk aan Kofi Annan (2001), Barack Obama (2009) en de Pakistaanse kinderrechtenactiviste Malala Yousafzai (2014). Maar wie kent de Iraanse juriste en mensenrechtenverdedigster Shirin Ebadi (2003), de Chinese mensenrechtenactivist Liu Xiaobo (2010) of de Colombiaanse politicus Juan Manuel Santos (2016)?

Volledig scherm Ben Feringa won in 2016 de Nobelprijs voor Scheikunde. © ANP

Bij de wetenschappelijke categorieën is het logischer dat ze vooral in hun eigen academische wereldje beroemd zijn. De gemiddelde Nederlander had al nooit van Ben Feringa gehoord tot hij in 2016 de Nobelprijs voor Scheikunde won. Laat staan dat Jan Modaal de talloze buitenlandse wetenschappers kent die met hun onderzoek de wereld een klein beetje begrijpelijker of mooier hebben gemaakt.

Zo wonnen eerder deze week twee Amerikanen de Nobelprijs voor Geneeskunde, omdat ze baanbrekend onderzoek hebben gedaan naar zintuigen in het menselijk lichaam. De wetenschappers ontdekten de receptoren waarmee ons lichaam temperatuur en aanrakingen voelt. De Nobelprijs voor Natuurkunde gaat dit jaar naar een Amerikaan en een Duitser die belangrijke research publiceerden over de opwarming van de aarde en naar een Italiaan die onderzoek deed naar orde en wanorde.

Inventief

Een Duitser en een Schotse Amerikaan krijgen de Nobelprijs voor Scheikunde 2021. Zij hebben onderzoek gedaan naar een ‘inventieve manier om moleculen te bouwen’, zo verklaart het Nobelcomité de keuze. Hun technologie is nauwkeurig, goedkoop, snel en milieuvriendelijk en wordt onder meer gebruikt bij onderzoek naar medicijnen. Hun ontdekking heeft de mensheid al veel goeds gebracht, volgens de leden van het comité.

Volledig scherm Een buste van de oprichter en naamgever van de Nobelprijzen, Alfred Nobel. © EPA

Gisteren ging de Nobelprijs voor Literatuur dus naar de Tanzaniaanse Engelstalige schrijver Gurnah. Hij krijgt de prestigieuze prijs vanwege ‘zijn beschrijving van de effecten van kolonialisme en het lot van vluchtelingen’.

1 miljoen euro

Iedere winnaar van een Nobelprijs ontvangt van het comité een gouden medaille, een diploma en een geldprijs van bijna 1 miljoen euro. De belangrijkste bekendmaking, die van de Nobelprijs voor de Vrede, volgt vandaag. De lijst met potentiële winnaars is geheim, maar het is niet verboden om een voordracht wereldkundig te maken.

Vorig jaar won het Wereldvoedselprogramma. Nu weten we al enkele maanden dat dit jaar in totaal 329 kandidaten - mensen en organisaties - zijn voorgedragen. Bekende namen zijn de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg, Black Lives Matter, Navo, WHO, de actievoerders in Hongkong, VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR, oppositieleden Svetlana Tichanovskaja (Belarus) en Aleksej Navalny (Rusland) en voormalig Amerikaans president Donald Trump.



Jaarlijks worden op 10 december de Nobelprijzen uitgereikt in Zweden, in de hoofdstad Stockholm. Behalve de Nobelprijs voor de Vrede, die wordt uitgereikt in Oslo, de hoofdstad van Noorwegen.

