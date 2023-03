Van Titanic tot Londense flatbrand: ook deze rampen kwamen door menselijke fouten

Update met video Dodental Grieks treindrama loopt op, premier spreekt van ‘tragische menselijke fout’

Alles wijst erop dat de frontale treinbotsing in Griekenland het gevolg is van een ‘tragische menselijke fout’, zo heeft premier Kyriakos Mitsotakis verklaard. Het dodental na het treinongeval is opgelopen naar 43. De Griekse minister van Transport is opgestapt.