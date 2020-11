Van uur tot uur: dit is wat we kunnen verwachten van de lange verkiezingsnacht

Een verkiezingsspoorboekje is altijd al lastig, maar de planning zal deze keer waarschijnlijk meer dan ooit lijden onder extra vertragingen vanwege de verwerking van ongekende aantallen eerder uitgebrachte (post-)stemmen. En dat dan mede door de coronapandemie. De meeste staten zullen hun onofficiële resultaten in de loop van de vroege ochtend melden. Maar juich niet te vroeg.



Dit zijn vaak incomplete resultaten die dus nog kunnen schuiven. Andere staten, waaronder enkele belangrijke swing states, zullen naar verwachting pas tegen vrijdag hun telling hebben afgerond. Dus houd uw adem vooral niet in. Maar wel hopen we morgen in de loop van de ochtend wel een hele goede indicatie te hebben of Donald Trump een tweede termijn krijgt.