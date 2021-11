Vanaf komende week weer Nederlandse coronapatiënten over de grens

Een mogelijke opname van Nederlandse coronapatiënten is opmerkelijk, aangezien de situatie in Duitse ziekenhuizen in grote delen van het land momenteel precair is. Door de snel oplopende besmettingsgraad zien artsen en ander zorgpersoneel een flinke toename van zieken op de ic.



De situatie in Beieren is zelfs zo nijpend dat coronagevallen naar Italië overgebracht moeten worden voor behandeling, omdat er geen capaciteit beschikbaar is in eigen ziekenhuizen.



Ook in Duitsland belanden zowel gevaccineerden als ongevaccineerden op de ic. Lothar Wieler, de voorzitter van het Robert Koch Institut (RKI, de Duitse tegenhanger van het RIVM), liet er vrijdagochtend tijdens de persconferentie geen misverstand over bestaan welke van de twee groepen de zorg zwaarder belast: ,,De ongevaccineerden zijn op dit moment het grootste probleem. Ze zijn niet beschermd tegen het virus. En dat is de waarheid.”