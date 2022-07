Vanaf volgend jaar verplicht ticket voor dagjesmensen Venetië

Feest in China Hongkong 25 jaar in Chinese handen: metropool sombert over verloren vrijheid

Met vuurwerk, trompetgeschal en marcherende soldaten wordt vandaag gevierd dat Hongkong precies 25 jaar geleden in Chinese handen kwam. De stad bereidt zich al weken voor op het evenement, waarbij de verwachting is dat leider Xi Jinping een speech zal geven. Maar lang niet iedereen in Hongkong is in een feeststemming.

13:06