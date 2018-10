Vaticaan komt met game: Jezus Christus Go

Aalmoezen

Wie een heilige of profeet heeft gevangen, krijgt een paar vragen over ze. Als de vragen goed worden beantwoord, komen de personen in het evangelisatie-team (eTeam) van de speler. Daarmee kunnen ze allerlei opdrachten uitvoeren. Wie in de buurt van een kerk komt, kan punten verzamelen door naar binnen te gaan en te bidden. Ook is het mogelijk om in de app aalmoezen te geven.