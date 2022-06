Vechten voor Oekraïens EU-lidmaatschap: ‘Poetin is bedreiging voor hele democratische wereld’

Biden's corona-adviseur Anthony Fauci positief getest op Covid-19

Anthony Fauci, de belangrijkste raadgever van de Amerikaanse president Joe Biden op het gebiede van de coronapandemie, heeft Covid-19. Dat heeft het Nationaal Instituut voor Infectieziekten in de VS, waarvan Fauci zelf directeur is, medegedeeld.

