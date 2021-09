Veel Afghanen gered dankzij ‘geheime’ Holland-poort: evacués herkenbaar door oranje sjaals

Als kind in Milsbeek, als ambassa­deur in Burundi

3 februari MILSBEEK - Als kind speelde ze in de bossen achter de Zwarteweg in Milsbeek, nu is Caecilia Wijgers ambassadeur van het Afrikaanse land Burundi. Dit weekend was ze even terug in Nederland, voor de ambassadeursconferentie in Den Haag.