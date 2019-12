Waarom zijn deze verkiezingen zo onvoorspelbaar?

Door de brexit en het Britse kiessysteem. Na drieënhalf jaar politieke chaos over de brexit heeft de kiezer er schoon genoeg van: er moet een beslissing worden genomen. Maar wat die beslissing moet zijn, daar komen de politici niet uit. En daardoor lopen veel kiezers weg van de partij waar ze traditioneel op stemmen. De Conservatieve Partij staat voor een brexit op 31 januari, terwijl Labour een tweede referendum wil. Maar wat nou als je je hele leven Conservatief hebt gestemd, maar wel in de EU wil blijven? Of als je verstokt Labour-stemmer bent, maar ook een brexit wil? Veel Britse kiezers voelen zich politiek dakloos.



Omdat het Britse kiessysteem draait om zetelwinst in de 650 kiesdistricten, en niet om het hoogste kiezerspercentage, kan het nog wel eens heel spannend worden. Er zijn dertig zetels waar de winnaar in 2017 een kleine meerderheid had van minder dan 500 stemmen: de zogenoemde marginal seats, die de laatste jaren regelmatig van politieke kleur wisselen. En er zijn tientallen kiesdistricten in Midden-Engeland die al sinds mensenheugenis in handen van Labour zijn, maar ook in brexitland liggen: in die LabourLeave-seats ruiken de conservatieven hun kans.



Als Boris Johnson erin slaagt om die ‘rode muur’ te doorbreken en wat marginal seats te winnen dan stevent hij af op een comfortabele meerderheid. Maar in een flink aantal kiesdistricten zijn de verschillen dus klein.