Veel kritiek op Ivanka Trump na poging meepraten met wereldleiders G20-top

In de video die op het Instagram-account van de Franse president werd gedeeld, is te zien hoe Ivanka Trump zich mengt in een gesprek tussen Franse president Emmanuel Macron, Britse premier Theresa May, premier van Canada Justin Trudeau en Christine Lagarde, hoofd van het Internationaal Monetair Fonds. Ze reageert op een uitspraak van Macron, waarna May zich uitspreekt.



Wat er precies besproken werd, is moeilijk te verstaan. Maar alleen de manier waarop Trump zich in het gesprek mengt blijkt al genoeg voor zeeën van kritiek op Twitter. Velen vroegen zich af waarom Ivanka überhaupt aanwezig was bij de top. Anderen hebben het over plaatsvervangende schaamte en zeggen irritatie in de ogen van Lagarde te zien. Marion schrijft op Twitter: ,,Ik schaam me zo voor Ivanka Trump. Het is gewoon pijnlijk om te zien.”