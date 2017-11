Veel mis in dodelijke vuurwerkfabriek Indonesië

Opgestapte politicus Peter Pilz zou in dronken bui vrouw hebben betast

16:42 De Oostenrijkse politicus Peter Pilz ziet af van een zetel in het nieuwe Oostenrijkse parlement. Aanleiding is een publicatie in de Oostenrijkse weekkrant Falter waarin hij wordt beschuldigd van seksuele intimidatie. Volgens het blad zou Pilz een medewerkster van de Europese Volkspartij hebben betast tijdens een conferentie in 2013 in Oostenrijk.