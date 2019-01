Veel mis met veiligheid in Poolse escape room

Tropische storm zet 200.000 Thaise gezinnen zonder stroom

7:49 Na de doortocht van de tropische storm Pabuk in het zuiden van Thailand hebben zo'n 30.000 mensen beschutting gezocht in noodopvangcentra. De belangrijkste toeristische eilanden bleven het ergste gespaard. Het vliegverkeer naar de zuidelijke provincies in Thailand is weer hervat.