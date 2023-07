Veel schade en een dode na noodweer in Italië: 16-jarig meisje in tent overleden door omgevallen boom

Hoeveel gewonden er door het noodweer van maandagavond zijn gevallen, is onduidelijk. Het Italiaanse persbureau Ansa meldt dat het 16-jarig meisje overleed tijdens een scoutingkamp in de buurt van Milaan. Ze werd in haar tent geraakt door de boom. Eerder op de maandag overleed ook al een vrouw door een omgevallen boom. Vorige week raakten er 110 mensen gewond bij een stevige hagelbui in het noordoosten van het land.

De bui barstte rond 23.00 uur los. Janet, die vakantie viert in Peschiera del Garda aan het Gardameer, was net terug op de camping met haar gezin. Een uur eerder waren ze nog in pretpark Gardaland, waar weinig aan de hand leek. ,,We dachten wel: wat is het al donker. Eenmaal op de camping kwam opeens de hagel opzetten. Het was hevig, maar kort, ik denk een paar minuten.’’

De hagelstenen waren volgens Janet zo groot als eieren. ,,De ravage is enorm. De stacaravan die wij huurden is helemaal gebutst. Onze auto stond gelukkig onder een afdakje, dat hadden we na de hagelbui van vorige week al gedaan.’’

De tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Extreem grote hagelstenen in Italië. © Janet de Vos

Veel andere auto’s op camping Del Garda Village moesten het wel ontgelden. Volgens Janet gaat het om ‘honderden’ auto's en is er bijna geen enkele auto onbeschadigd gebleven. Terwijl ze over de camping loopt, beschrijft ze wat ze ziet. ,,Bizar, ik loop nu langs een hele rits toegetakelde auto’s. Alle ruiten zitten in plastic. Bij de receptie stonden gisteravond honderden mensen om plastic te halen.’’

Overweldigd

Janet verwacht dat het op andere campings net zo erg is. ,,Niemand was hierop voorbereid. Je wist natuurlijk wel dat er noodweer aankwam, maar dit... De camping is echt overvallen. Gisteravond werd omgeroepen dat als je hulp nodig had, je naar de receptie moest komen. Je hoorde in de emotie van die stem dat ook het personeel van de camping helemaal overweldigd was.’’

Volledig scherm De stacaravan van Janet is 'helemaal gebutst'. © Janet de Vos

Kabaal

Teun de Witte, zijn vriendin en dochter van 9 maanden ontwaakten dinsdagochtend in een ravage op camping Fossalta in Noord-Italië, vlakbij het plaatsje Lazise. ,,Overal zie je deuken in auto’s en kapotte voorruiten’’, vertelt Teun. ,,Caravans en campers zijn doorboord door hagelstenen. Bijna niks is heel gebleven.’’

Teun had zijn dochter vlak voor de storm in bed gelegd. Hij stond op het punt om naar vrienden aan de overkant te gaan toen het losbarstte. ,,Ineens begon het heel hard te regenen, dus ik dacht: ik blijf wel hier. Na een paar minuten kwamen de hagelstenen naar beneden. Het ging allemaal heel snel.’’

Volledig scherm De hagelstenen bij Teun op de camping. © Teun de Witte

In een impuls haalde hij zijn dochter uit bed. ,,Ik wilde haar toch op de een of andere manier beschermen. Je weet nooit wat die hagelstenen allemaal kunnen aanrichten. Het was ook een flink kabaal, dat was best beangstigend.’’

De materiële schade viel voor Teun en zijn gezin mee: hun gloednieuwe vouwwagen is zelfs intact gebleven, de auto heeft alleen wat putten opgelopen. ,,We zijn een van de weinigen die geen ruitschade hebben. Vrienden van ons hadden minder geluk.’’

Volledig scherm De auto van vrienden van Teun liep wel ruitschade op. © Teun de Witte

Inmiddels is de rust op de camping wedergekeerd. Volgens Teun is de sfeer gemoedelijk. Veel mensen helpen elkaar. ,,Vrienden van ons namen vannacht twee mensen in hun tent, want die hadden geen slaapplek meer.’’

Deukendokter

Op camping Fossalta nemen Leon Visser (37) en zijn gezin de schade op. Zijn auto is, net als die van vele anderen op de camping, de hagelbui allesbehalve ongeschonden doorgekomen. Leon vermoedt dat-ie total loss is. „Als je dit allemaal moet repareren...’’, zegt hij tegen dagblad Tubantia. ,,Hier helpt geen deukendokter meer aan. Er zit ook een ster in de voorruit en in de rechter buitenspiegel. Van onze caravan is de achterruit gesneuveld. Maar het kan altijd beroerder: bij de buren kwam een hagelsteen zo dik als een tennisbal via de lichtkoepel op het dak de caravan binnen.”

Volledig scherm Leon Visser zit in Noord-Italië. Zijn auto raakte zwaar beschadigd door de grote hagelstenen. © Leon Visser

Bellen naar de verzekeraar gaat lastig. ,,Ik kom er niet door’’, aldus Leon, die al de hele ochtend pogingen waagt. ,,Iedereen hier op de camping is nu bezig de verzekering te bellen.”

Supercell

Italië wordt in de zomer vaker getroffen door hevige onweersbuien met grote hagelstenen. Volgens Roosmarijn Knol van Weerplaza is de oorzaak daarvan complex en moeten de omstandigheden voor zo’n bui precies ‘goed’ zijn. ,,Op dit moment is het in het zuiden van Europa heel heet, terwijl het in het noordwesten juist wat koeler is. Op het grensvlak tussen die luchtsoorten ontstaan daardoor hevige luchtstromen. De puzzelstukjes moeten voor zo’n onweersbui dan net op de juiste plek vallen.’’

Volledig scherm De hagelstenen richtten een ravage aan op Italiaanse campings. © Janet de Vos

Dat is maandagnacht en in de vroege ochtend in het centrale deel van Europa gebeurd. Niet alleen Italië, maar onder meer ook Slovenië en het noorden van Kroatië kregen te maken met extreme onweersbuien. ,,Zo’n bui heet een supercell, de zwaarst mogelijke onweersbui die we kunnen onderscheiden. Een supercell gaat gepaard met forse windstoten, veel regenwater en grote hagelstenen.’’

Popcornmachine

Hoe die grote hagelstenen dan kunnen ontstaan? ,,Je kunt het een beetje voorstellen als een popcornmachine’’, aldus Knol. ,,Door de combinatie van de sterke opwaartse stromen en sterke neerwaartse stromen transformeren waterdruppeltjes in ijskristallen. Hoe meer rollende bewegingen in een bui voorkomen, hoe verder die hagelstenen kunnen aangroeien. Tot ze op een gegeven moment te zwaar worden en uit die bui vallen. In Italië waren de hagelstenen soms wel zo groot als sinaasappelen, dat zien we niet vaak.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Hoewel de grootte van de hagelstenen van tevoren kan worden ingeschat, blijft het volgens Knol bij een indicatie. ,,Het gaat om het samenspel van de sterkte van zo’n bui, de luchtstromen, temperatuur en luchtvochtigheid. Die stop je in de computer en daar komt een waarde uit. Het is slechts een indicatie, maar het geeft wel houvast.’’

Rustig

Het noodweer zet dinsdag in het noorden van Italië in mindere mate voort. Zeker in de regio Venetië blijft het nog stevig onweren. In de loop van de dag klaart het naar verwachting op. Knol verwacht dat het de komende dagen rustig zal blijven. ,,De buien trekken eerst nog over Slovenië en Hongarije. Daarna zal geleidelijk het venijn er wel een beetje uitgaan.’’

Volledig scherm Veel auto's zijn beschadigd. © Janet de Vos

Vorige week was het ook al raak in het noordoosten van Italië; toen zijn er volgens lokale media 110 personen gewond geraakt tijdens een hevige hagelbui: