Veel slachtoffers door aanslag op moskee in Kunduz

Een explosie in een sjiitische moskee in de Noord-Afghaanse stad Kunduz heeft zeker vijftig mensen het leven gekost en minstens 140 mensen verwond. Dat meldt een hoge politiefunctionaris van de taliban.

Die aantallen zijn gebaseerd op slachtoffers die naar een ziekenhuis zijn gebracht en nemen vrijwel zeker nog toe, zegt Artsen zonder Grenzen. Dost Mohammad Obaida, een politiechef, zegt dat de ‘meerderheid van de slachtoffers om het leven is gekomen’. Volgens hem wist een zelfmoordterrorist zich tussen de biddende menigte te begeven.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken van het talibanregime heeft de zelfmoordaanslag in de sjiitische moskee tijdens de vrijdagse gebedsdiensten bevestigd. Een speciale eenheid stelt een onderzoek in. Getuige Ali Reza zegt tegen persbureau AP dat hij aan het bidden was tijdens de aanslag en dat hij veel doden heeft gezien. Op video’s en foto's die op sociale media rondgaan is te zien hoe mensen slachtoffers onder het puin vandaan proberen te halen.

Opgeëist

De aanslag is nog niet opgeëist. Mogelijk zit de Afghaanse tak van terreurbeweging Islamitische Staat achter de aanval in de provincie, waar ook Nederlandse militairen actief zijn geweest. IS heeft het in het verleden vaker gemunt op het sjiitische deel van de Afghaanse bevolking, goed voor grofweg twintig procent van de populatie. Veel van hen behoren tot de Hazara, een etnische groep die al decennia in de verdrukking zit.

De afgelopen weken zijn er meerdere aanvallen geweest in Afghanistan, waarvan er een aantal zijn geclaimd door IS. De taliban, net als IS van soennitische snit, hebben sinds ze de macht in augustus overnamen verscheidene operaties tegen IS uitgevoerd in de hoofdstad Kaboel. Deze aanslag zou de meeste doden hebben geëist sinds het vertrek van de Amerikanen in augustus.

