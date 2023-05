Veelbesproken Finse premier (37) gaat scheiden, maand na verkiezingsnederlaag

Sanna Marin, de 37-jarige premier van Finland, heeft aangekondigd te gaan scheiden van Markus Raikkonen, de man met wie ze al negentien jaar samen is en drie jaar getrouwd. De veelbesproken Finse - ze houdt van feestjes, deed vorig jaar zo’n beetje en plein public een drugstest en was drie jaar geleden de jongste premier van de wereld - gaf een maand geleden nog aan een stapje terug te doen en als parlementariër te hopen op ‘een rustiger leven'.

De politica en Raikkonen kondigen de scheiding woensdag aan via Instagram Stories. ‘We hebben de papieren voor de scheiding ingediend. We zijn dankbaar voor de negentien jaar samen en onze lieve dochter. We zijn nog steeds beste vrienden, staan dichtbij elkaar en zijn liefhebbende ouders.’ Het stel schrijft verder dat ze met hun vijf jaar oude dochter een gezin blijven vormen en verder geen commentaar op de scheiding te willen geven.

Het aangekondigde uit elkaar gaan komt een maand nadat Marin meldde te zullen stoppen als partijleider van de SPD. Ze had met haar partij de Finse parlementsverkiezingen verloren en wil als parlementariër aan het werk gaan. Daarmee hoopte ze naar eigen zeggen op ‘een rustiger leven’. Ze vertelde dat haar uithoudingsvermogen de afgelopen jaren ‘soms op de proef werd gesteld’. Ook zei ze geen aanbiedingen voor internationale posities te hebben ontvangen, waar geruchten over rondgaan, en niet de president van Finland te willen worden. Ze is aftredend premier totdat een nieuwe regering is gevormd.

Volledig scherm Sanna Marin. © AFP

Jongste regeringsleider

Marin en Raikkonen trouwden in 2020. Toen schreef de Finse op Instagram: ‘We hebben samen onze jeugd doorgebracht, zijn samen volwassen geworden en daarna ouders van onze lieve dochter.’ Marin was in die tijd als premier druk doende met het bestrijden van de coronapandemie.

Een jaar eerder, drieënhalve week nadat ze haar 34ste verjaardag vierde, was ze leider van de sociaaldemocraten en premier van Finland geworden. Marin werd op dat moment de jongste regeringsleider ter wereld. ,,Binnen vier jaar zullen we Finland niet voltooien, maar het kan beter worden. Ik wil een samenleving opbouwen waarin ieder kind alles kan worden en waarin ieder mens waardig kan leven en oud kan worden”, zei ze toen.

Ze kreeg het in haar regeringsperiode voor elkaar dat Finland - mede dankzij de dreiging uit Rusland - lid werd van de Navo. Haar verkiezingsnederlaag komt in dezelfde week als de definitieve goedkeuring van Hongarije en Turkije.

Feestvideo

In het buitenland leek Marin soms een sterrenstatus te hebben. Die dankte ze mede aan de feestvideo die vorig jaar augustus van haar opdook. Daarin was ze dansend te zien met vrienden, op een huisfeestje. Ze onderging een drugstest om te bewijzen dat zij niets gebruikt had. Die test was negatief. ,,Ik heb in mijn leven nooit drugs gebruikt”, zei Marin daarna tijdens een persconferentie.

Ze wees erop dat ze een gewoon een mens is en niet van plan was haar gedrag te veranderen. Wereldwijd kreeg de premier veel steun, omdat ze liet zien dat zelfs iemand met zo’n verantwoordelijke baan tijd mag hebben voor een privéleven.

Maar in eigen land lag Marin onder vuur vanwege politieke redenen. De staatsschuld liep in haar regeringsperiode hoog op en net als elders in Europa was de inflatie enorm. Het lijkt erop dat de Finnen afgelopen april vooral hebben gestemd tegen haar binnenlandse en economische beleid.

Volledig scherm Sanna Marin. © AFP

