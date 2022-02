‘Veelpleger’ vast voor doodschieten Nederlandse toerist (55) in Ecuador

UpdateRuim drie weken nadat in Ecuador een 55-jarige man uit Amstelveen werd doodgeschoten tijdens een poging hem te beroven, is een verdachte opgepakt.

Het gaat om Marcos Alexander R.P., een 24-jarige Ecuadoraan met een strafblad voor illegale handel en diefstal in 2016 en onttrekking aan justitieel toezicht in 2021. Hij werd in de nacht van zondag op maandag gearresteerd in een moeilijk toegankelijk gebied ‘met een hoge complexiteit’ in Durán (het kanton waarbinnen de moord plaatsvond, red;.). Dat heeft de politie in het Zuid-Amerikaanse land maandag bekendgemaakt tijdens een persconferentie.

De verdachte is ‘een van de materiële daders’ van het misdrijf, zei politiecommandant Marcelo Cortez van politiezone 8 waarin het drama vorige maand plaatsvond. ,,We hopen binnenkort de resultaten te kunnen meedelen van de zoektocht naar de andere verdachte.’’

Voorafgaand had de federale politie op Twitter al gemeld dat een verdachte was gearresteerd die door justitie werd gezocht voor de misdrijven moord en diefstal op een buitenlandse toerist in El Cerro Santa Ana, de heuvel met de bij toeristen populaire vuurtoren van Guayaquil. Bij het nieuws over de arrestatie stond een foto van de verdachte, van wie het gezicht is geblurd.

Een dag na de moord op de Nederlander, op woensdag 19 januari in Guayaquil, maakte de politie al bekend dat ze de twee verdachten had geïdentificeerd. Het ging volgens haar om een drugsgebruiker met een strafblad en een handlanger. Lokale media melden op basis van politiebronnen dat het Marcos Rosero alias Chucky en Carlos Acosta waren.

Weerstand

De twee mannen betraden op woensdag 19 januari omstreeks 21.00 uur een bar genaamd El Faro del Cerro. De horecagelegenheid bevindt zich naast de 355ste trede van de in totaal 44 treden tellende trap naar de vuurtoren. Onder bedreiging van een vuurwapen dwong het duo het handjevol klanten hun mobieltjes en portemonnees af te geven, verklaarde een omwonende die uit angst voor represailles anoniem wil blijven aan de krant Expreso.

De Nederlander bood volgens de buurtbewoner weerstand. ,,Toen ze het tafeltje naderden waar hij met zijn vriendin zat, stond de man op en gooide hij de portemonnee van zijn vriendin ergens anders heen. Daarom zou hij zijn doodgeschoten”, aldus de getuige. De vriendin van het slachtoffer bevestigde deze versie volgens de krant in een eerste verklaring bij de politie.

Die vriendin was een in Duitsland wonende Ecuadoraanse met wie de 55-jarige man uit Amstelveen naar haar vaderland was gevlogen om elkaar te leren kennen, meldden lokale media op basis van politiebronnen. De twee hadden net een drankje besteld toen de overvallers binnenkwamen.

Veelpleger

De vermeende schutter woont in een moeilijk toegankelijk gebied vlak bij de plek van het drama, bevestigde de politie na berichtgeving door lokale media. ,,De politie heeft hem de afgelopen jaren herhaaldelijk aangehouden en hij kwam al vijf keer voor de rechter. Driemaal wegens diefstal, een keer wegens drugshandel en een keer wegens belastingontduiking”, verklaarde commandant Fausto Buenaño van politiezone 8.

‘Chucky’, was twee maanden voor het drama voor het laatst gearresteerd. Kleine criminelen zoals hij hebben volgens de politiechef weinig te vrezen van justitie. ,,De politie houdt mensen zoals hij aan, maar omdat het gaat om diefstallen en andere kleine vergrijpen, spreekt de rechter hen vrij of legt ze een alternatieve straf op. Daardoor staan ze snel weer buiten en kunnen ze doorgaan met stelen. Ze vormen een gevaar omdat ze handelen onder invloed van alcohol of drugs.”

Bewoners van de Santa Ana-heuvel kennen ‘Chucky’ volgens Buenaño allemaal, omdat hij in de buurt rondhangt. ,,Zelfs zijn familie is hem beu omdat hij hen telkens weer in de problemen brengt. Twee tantes hebben de wijk verlaten uit angst voor hun neef. Hij gebruikt volgens hen drugs en steelt om de verdovende middelen te kunnen kopen.’’

Veiligheid

De Ecuadoraanse minister van Toerisme, Niels Olsen, liet na de moord weten samen te werken met het Nederlandse consulaat om de zaak te onderzoeken en acties af te stemmen met het ministerie dat over de openbare veiligheid gaat, zodat dit niet ongestraft blijft en de veiligheid voor toeristen wordt versterkt.

