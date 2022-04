Veertien gewonden bij schietpartij in winkelcentrum South Carolina, vermeende schutter (22) opgepakt

oekraïne Dit gebeurde er vannacht: explosies op Russische kruiser Moskva en slecht weer vertraagt Russisch offensief

Het belangrijkste schip van de Russische Zwarte Zeevloot, de kruiser Moskva, is zwaar beschadigd na een explosie. Tegelijk heeft de Russische landmacht last van slecht weer voor het tweede grote offensief in Oekraïne.

14 april