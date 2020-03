Vele duizenden migranten verzamelen zich bij Griekse grens, Rutte bezorgd

UPDATEDe Turkse regering heeft vandaag laten weten dat ze al meer dan 75.000 migranten vanuit Syrië heeft doorgelaten naar de Europese Unie. De migranten zouden vanuit Istanboel ruim 200 kilometer westelijker via de stad Edirne naar Griekenland of Bulgarije gaan.

Het is vooralsnog niet duidelijk of het getal dat Turkije noemt ook echt klopt. De Verenigde Naties houden het erop dat zich gisteravond naar schatting 13.000 mensen verzameld hadden aan de landsgrens tussen Turkije en Griekenland, verdeeld in groepen van enkele tientallen tot meer dan 3000.

Die twee landen hebben de grensbewaking verscherpt. In de nacht van zaterdag op zondag zijn er volgens de Griekse onderminister van Defensie Alkiviadis Stefanis 9600 pogingen verijdeld om illegaal Griekenland binnen te komen vanuit Turkije. Migranten proberen gaten te maken in de hekken bij de grens, in een poging erdoor te kruipen.

Illegaal de grens over

Gisteren zijn in het noordoosten van Griekenland zeventig mensen aangehouden die illegaal de grens waren overgestoken, waarschijnlijk over de rivier de Evros. Ondanks het slechte weer zijn 220 migranten er vandaag in geslaagd met boten op het Griekse eiland Lesbos te belanden. De Griekse autoriteiten proberen de vluchtelingen met traangas en flitsgranaten tegen te houden.

Premier Mark Rutte heeft zijn zorgen over de situatie aan de Grieks-Turkse grens gedeeld met de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis. ‘Zojuist mijn zorgen gedeeld en volle steun uitgesproken aan @PrimeministerGR vanwege de situatie aan de Grieks-Turkse grens. Afspraken uit de EU-Turkije Verklaring dienen volledig te worden nageleefd’, aldus Rutte op Twitter.

Bloedige strijd

Door de opgelaaide oorlog in Syrië, waarin Turkije een van de strijdende partijen is, is een nieuwe vluchtelingenstroom op gang gekomen. Veel vluchtelingen bevinden zich in de buurt van de Syrisch-Turkse grens. Zoveel migranten kan Turkije niet aan.

Bovendien hoopt president Erdogan met de dreiging om de grenzen naar de EU open te zetten voor vluchtelingen de NAVO te bewegen om hem te komen helpen in de bloedige strijd in Syrië. Daar is Turkije verzeild geraakt in een gevaarlijk conflict met de Syrische president Bashar al-Assad en diens Russische bondgenoot Vladimir Poetin.

Nieuwe Turkije-deal?

Turkije herbergt 3,5 miljoen vluchtelingen, voor het grootste deel Syriërs. De EU betaalt het land daarvoor, een pakket van in totaal zes miljard euro. Gerald Knaus, die gezien wordt als bedenker van deze Turkije-deal, roept de EU op om in gesprek te gaan met Erdogan over een nieuw steunpakket van zes miljard euro.