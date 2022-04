Venetië strijdt tegen verloedering door massatoerisme, verbod op winkels met goedkope prullaria

Venetië heeft een verbod afgekondigd op het openen van nieuwe lowcostsouvenirwinkels. Het is de volgende stap in de strijd tegen het massatoerisme.

Plastic gondeltjes voor een euro, koelkastmagneten ‘made in China’ of namaak carnavalsmaskers, de gemeente Venetië wil er vanaf. De wethouder van Commercie, Sebastiano Costalonga, heeft een voorstel ingediend dat het openen van nieuwe winkels met goedkope prullaria in het historische centrum van de Noord-Italiaanse stad verbiedt. Hetzelfde verbod geldt ook voor snackmachines en doe-het-zelfwasserettes.



Het is volgens de wethouder een poging om de identiteit van de stad te beschermen. ,,Behalve de stenen moeten we ook de mensen van Venetië beschermen,” zegt Costalonga tegen de lokale krant Corriere del Veneto. ,,De commercie heeft zich aangepast aan het massatoerisme en daarmee de stad radicaal verandert.”

Volledig scherm Als gevolg van de overkill aan toerisme dreigde Unesco Venetië op de lijst van bedreigd werelderfgoed te zetten. © REUTERS De wethouder wil voorrang geven aan winkels die de weinig overgebleven Venetianen iets bieden, zoals slagers, visboeren en groentewinkels of die de handwerktraditie van Venetië hooghouden. ,,Ik verwacht niet dat op de plek van een leegstaande souvenirwinkel volgende week een traditionele goudsmid komt,” zegt Gianni de Checchi, woordvoerder van de lokale handwerkslieden, tegen een verslaggever van La Repubblica. ,,Het is een kwestie van kosten, maar de maatregel kan een rol spelen bij het temperen van de huurprijzen.”

Prullariawinkels

Door het gebrek aan toeristen tijdens de pandemie was het aantal prullariawinkels de afgelopen twee jaar al drastisch gedaald, er staan veel winkelpanden leeg in Venetië. Een goed moment dus om deze maatregel in te voeren, vindt de wethouder. ,,Het verbod kan een ommekeer zijn voor Venetië.”

Behalve een stop op nieuwe winkels worden de bestaande winkels regels opgelegd. Zo mogen ze geen buitenverlichting hebben die te veel afwijkt van de straatverlichting, mogen er geen artikelen buiten de winkel worden aangeboden en mogen de etalages niet te veel verschillen van de traditionele winkels. Jaren geleden al werden fastfoodrestaurants aan banden gelegd in Venetië.

Massatoerisme

Venetië worstelt al jaren met het massatoerisme. In 2019, het drukste jaar ooit, persten zich 23 miljoen toeristen door de smalle straatjes van de stad. Reden waarom steeds meer Venetianen de stad verlaten. In de jaren 50 van de vorige eeuw woonden er nog zo’n 150.000 mensen in de stad, nu is daar nog maar iets meer dan een derde van over.

Als gevolg van de overkill aan toerisme dreigde Unesco Venetië op de lijst van bedreigd werelderfgoed te zetten.

Volledig scherm Een politieagent kijkt naar monitoren in de controlekamer van de politie, die worden gebruikt om het aantal toeristen te controleren dat de stad binnenkomt. © REUTERS

