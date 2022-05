Venetie wil weer leefbaar worden: ‘Jonge mensen zijn van groot belang’

Fiona Passoni is 25 jaar, komt uit Marseille en woont nu ruim tweeënhalve maand in Venetië. ,,Alles is vijftien minuten lopen”, zegt ze terwijl ze één van duizenden bruggetjes in de Italiaanse stad oploopt. ,,Hiervoor werkte ik in Parijs, daar reisde ik elke dag een uur naar mijn kantoor.” Passoni is accountmanager voor software bedrijf Cisco Systems, de commerciële partner van de Fondazione Venezia en de Universiteit van Venetië in het Venywhere project, en greep de kans om drie maanden vanuit, misschien wel, de mooiste stad van de wereld te werken met beide handen aan. ,,De manier waarop ik hier werk verschilt niet zoveel van Parijs, maar het is de omgeving die alles anders maakt. Venetië is geweldig.”