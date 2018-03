Verbannen Rus Gloesjkov dood in Londen

De Russische balling Nikolai Gloesjkov, die goed bevriend was met oligarch Boris Berezovski, is dood aangetroffen in zijn huis in Londen. Dat heeft zijn advocaat gezegd.

Dit meldt The Guardian. Gisteravond laat werd de 68-jarige man door familie en vrienden ontdekt. De doodsoorzaak is nog niet duidelijk.

In 1999, toen Berezovski in onmin raakte met president Poetin en naar het Verenigd Koninkrijk vluchtte, werd Gloesjkov beschuldigd van fraude en het witwassen van geld. Hij bracht vijf jaar door in de gevangenis en kwam in 2004 vrij.

Berezovski werd in 2013 dood op zijn Engelse landgoed gevonden met een strop om zijn nek. Hoewel de Britse politie uitging van zelfmoord, waren Gloesjkov en anderen overtuigd dat het om moord ging. Rusland zou erachter zitten.

Rechtszaak

De afgelopen jaren woonde Gloesjkov in Londen, waar hij politiek asiel kreeg. In 2011 getuigde hij in een rechtszaak die Berezovski had aangespannen tegen zijn collega-oligarch Roman Abramovitsj, die goede banden met het Kremlin onderhoudt.

Aanval Russische ex-spion

De dood van Gloesjkov komt na de recent ontstane ophef rond een aanval met zenuwgas op de Russische ex-dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter vorige week zondag in Zuid-Engeland. Beiden liggen nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Britse mediawaakhond Ofcom onderzoekt naar aanleiding hiervan de Russische nieuwszender RT. Als blijkt dat Moskou verantwoordelijk is voor de aanval, kan dat volgens de toezichthouder gevolgen hebben voor de zender.